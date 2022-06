Vacinação de menores de 5 anos deve começar este mês nos EUA

Espera-se que crianças menores de 5 anos nos EUA possam receber vacinas contra covid já na semana de 21 de junho se a imunização finalmente receber autorização de reguladores, disse o czar da luta contra a pandemia do presidente Joe Biden.

“Esperamos que as vacinações comecem a sério já na terça-feira, 21 de junho, e realmente continuem ao longo da semana”, disse Ashish Jha em um briefing na Casa Branca na quinta-feira.

“Nossa expectativa é que dentro de semanas, todos os pais que desejam que seus filhos sejam vacinados consigam marcar uma consulta”, disse ele.

Um painel consultivo da Food and Drug Administration, que regula medicamentos nos EUA, se reunirá em 15 de junho para considerar se as vacinas da Moderna e Pfizer devem ser liberadas para uso em crianças menores. As doses podem ser enviadas assim que o a agência regulatória liberar as injeções e podem ser administradas após orientação do centro de controle e prevenção de doenças do país emitir seu parecer.

Os estados poderão começar a encomendar doses na sexta-feira, disse Jha.

A Moderna busca autorização para idades de 6 meses a 5 anos; A Pfizer busca baixar a idade mínima de sua aprovação existente, para crianças de 5 anos ou mais, para 6 meses de idade.

A Casa Branca continua pedindo ao Congresso que aprove uma nova rodada de financiamento para o combate à pandemia, alertando que o governo ficará sem vacinas e tratamentos e também corre o risco de um colapso na produção de testes de covid.

A Casa Branca pediu US$ 22,5 bilhões, mas os legisladores têm dificuldade em concordar até com a metade disso. Em abril, os republicanos bloquearam um acordo do Senado para US$ 10 bilhões.

Jha disse que o governo estuda como recuperar recursos já orçados para conseguir dinheiro para comprar vacinas – particularmente uma nova geração que aumenta a proteção contra a variante ômicron e suas subvariantes.

Os casos registrados de covid nos EUA se estabilizaram novamente em uma média de pouco mais de 100.000 por dia, bem acima dos níveis vistos em março, mas bem abaixo das máximas durante o surto de ômicron no início deste ano. As hospitalizações aumentaram 6,4% em relação à semana anterior.

Cerca de 83% da população elegível dos EUA recebeu pelo menos uma dose de vacina contra covid, enquanto quase todos os elegíveis também receberam pelo menos um reforço.