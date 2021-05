Vacina de dose única Sputnik Light recebe autorização na Rússia

A vacina contra covid-19 Sputnik Light, a versão em dose única da Sputnik V, foi registrada na Rússia e recebeu autorização para uso na população daquele país.

O novo imunizante também é desenvolvido pelo Instituto Gamaleya, e utiliza uma tecnologia baseada em adenovírus humano, assim como a fórmula original da Sputnik V.

E, tão misteriosa quanto a primeira versão da vacina quando se trata de estudos e ensaios divulgados, o modelo Light ainda não divulgou as análises de estudo da fase 3, mas afirma ter eficácia de 79,4% a partir do 28º dia após a imunização.

"O cálculo da eficácia foi realizado com base em dados de russos que receberam apenas uma injeção (da Sputnik V) como parte do programa de vacinação em massa de civis e não receberam uma segunda injeção por qualquer motivo entre 5 de dezembro de 2020 e 15 de abril de 2021", explicam os desenvolvedores em um comunicado enviado à imprensa.

A fase 3 do ensaio já testou em 7 mil voluntários na Rússia, Emirados Árabes Unidos, Gana e outros países. Já os estudos de fase 1/2, de segurança e imunogenicidade, da vacina Sputnik Light começaram em janeiro de 2021. Por meio deles, foi atestado 91,67% de imunização com 28 dias.

De acordo com os desenvolvedores, o custo da dose única da Sputnik Light no mercado externo será inferior a US$ 10, e a temperatura de seu armazenamento (de 2°C a 8°C) garante a logística simples de distribuição.