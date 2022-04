Taylor Swift é "batizada" por cientistas em nova espécie

A cantora multipremiada Taylor Swift já pode se orgulhar de mais uma conquista: ter uma nova espécie de piolho-de-cobra batizada em sua homenagem. O Nannaria swiftae faz parte de um novo estudo que descreve outras 16 espécies encontradas nas Montanhas Apalaches, nos Estados Unidos.

O principal autor do estudo, Derek Hennen, é fã de Taylor Swift. Hennen e os cientistas Jackson Means e Paul Marek, da Virginia Tech, descrevem a nova espécie em um artigo de pesquisa publicado na revista científica de acesso aberto ZooKeys.

Observando mais de 1.800 amostras, que foram coletadas durante estudo de campo ou retiradas de coleções de universidades e museus, os autores descreveram 17 novas espécies, incluindo uma que recebeu o nome da esposa de Hennen, Nannaria marianae.

O piolho-de-cobra encontrado tem um papel valioso como decompositor, liberando nutrientes no ecossistema. Ele vive no chão da floresta, onde se alimenta de folhas em decomposição, e prefere ficar perto de córregos. Como fica imerso no solo, é difícil de encontrar e pegar.

O Nannaria swiftae varia entre 18 e 38 milímetros de comprimento, tem o corpo na cor caramelo e pernas brancas. Os machos possuem garras pequenas, torcidas e achatadas nas patas traseiras.

“A música dela me ajudou a superar os altos e baixos da pós-graduação, então nomear uma nova espécie em homenagem a ela é minha maneira de agradecer”, disse.

VEJA TAMBÉM

O que são drogas sonoras? Áudios viralizam entre adolescentes

Metade da população mundial sofre de dor de cabeça, diz novo estudo

Mininovelas do Kwai são nova aposta do app para crescer no Brasil