Sanofi inicia testes de vacina contra covid-19 e planeja 1 bilhão de doses

A farmacêutica francesa Sanofi, em parceria com a britânica GlaxoSmithKline, recebeu a aprovação dos Estados Unidos para iniciar as fases 1 e 2 de testes de sua vacina contra o novo coronavírus no país.

Os testes acontecerão em 11 lugares nos Estados Unidos com cerca de 440 pessoas. O objetivo da companhia é ter uma base de dados robusta em relação à capacidade da vacina de induzir uma resposta imune, sua segurança e tolerância nos voluntários até dezembro, quando é esperado, também, que se inicie a terceira e última fase de testes clínicos para a proteção. O objetivo da companhia francesa é de que a vacina seja aprovada na primeira metade de 2021.

A vacina da Sanofi é baseada na proteína do vírus, espécie de proteção bastante utilizada e que já teve sucesso contra outras doenças, como a hepatite B, e já é uma tecnologia conhecida pela companhia francesa, que desenvolveu vacinas contra a influenza com base na mesma tecnologia.

Ambas farmacêuticas pretendem produzir até 1 bilhão de doses da vacina no ano que vem, sendo que 100 milhões de doses já estão reservadas para os Estados Unidos (em um acordo de 2,1 bilhões de dólares) e outras 60 milhões para o Reino Unido. Apesar disso, as empresas afirmaram que estão comprometidas em produzir a proteção em uma escala global.

A vacina integra um grupo intenso de 176 potenciais sendo pesquisadas contra o SARS-CoV-2 no mundo. Desse total, 34 vacinas estão em fase de testes clínicos em humanos, segundo o último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Uma pesquisa aponta que as chances de prováveis candidatas para uma vacina dar certo é de 6 a cada 100 e a produção pode levar até 10,7 anos. Para a covid-19, as farmacêuticas e companhias em geral estão literalmente correndo atrás de uma solução rápida.

Nenhum medicamento ou vacina contra a covid-19 foi aprovado até o momento para uso regular, de modo que todos os tratamentos são considerados experimentais.

Quais são as fases de uma vacina?

Para uma vacina ou medicação ser aprovada e distribuída, ela precisa passar por três fases de testes. A fase 1 é a inicial, quando as empresas tentam comprovar a segurança de seus medicamentos em seres humanos; a segunda é a fase que tenta estabelecer que a vacina ou o remédio produz, sim, imunidade contra um vírus, já a fase 3 é a última fase do estudo e tenta demonstrar a eficácia da droga.

Uma vacina é finalmente disponibilizada para a população quando essa fase é finalizada e a proteção recebe um registro sanitário. Por fim, na fase 4, a vacina ou o remédio é disponibilizado para a população.