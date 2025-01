Aos 100 anos, funcionária de varejista diz 'não' à aposentadoria e revela segredo da longevidade

JoCleta Wilson continua ativa no mercado de trabalho aos 100 anos, mesmo sendo aposentada. A norte-americana é a funcionária mais velha de uma rede varejista de materiais de construção Home Depot.

Ela trabalha duas vezes por semana, das 6h às 10h, em Louisville, Kentucky. Apesar da idade, JoCleta leva uma vida independente e atribui sua longevidade à criatividade e ao pensamento positivo.

Insatisfeita com a rotina de aposentada, Wilson decidiu voltar ao trabalho para socializar e manter a mente ocupada. "Quero conversar com as pessoas. Sem trabalho, você perde a habilidade de se comunicar", afirmou em entrevista ao WAVE 3 News.

Em outubro de 2024, Wilson celebrou seu centenário com estilo, organizando duas festas: uma em sua casa, com 80 convidados e música ao vivo, e outra oferecida pela Home Depot. Além de dirigir e preparar suas refeições, ela segue uma rotina saudável, contratando ajuda apenas para jardinagem e limpeza.

Ex-dançarina profissional, Wilson mantém sua vitalidade dançando diariamente ao som de músicas animadas, tocadas por um alto-falante Alexa. Ela começou esse hábito nos tempos em que administrava a Louisville Dance Academy, onde deu aulas por 37 anos.

Além da dança, a centenária se dedica a hobbies criativos, como pintura, canto, aprendizado de piano e escrita. Recentemente, publicou um livro de receitas online e comercializa suas obras de arte no Instagram. "A criatividade é indispensável para viver plenamente", destaca.

Para ela, o segredo da longevidade está no otimismo. "Não se preocupe com pequenos problemas. Não deixe a raiva consumir você. Pensar positivo é muito mais fácil do que pensar negativo", aconselha Wilson.