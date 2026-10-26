Ave do Jurássico não voava e tinha características de dinossauro predador

Uma ave pré-histórica que viveu há cerca de 150 milhões de anos apresentava características semelhantes às de dinossauros predadores e não tinha capacidade de voar. A espécie foi identificada a partir de um fóssil encontrado na província de Fujian, no sudeste da China.

Batizada de Yuezhuornis yangyuanensis, a ave tinha aproximadamente o tamanho de um corvo e pesava cerca de 821 gramas. O animal pertence a uma das primeiras linhagens de aves conhecidas.

A descoberta foi descrita em um estudo publicado na última quarta-feira, 14, na revista científica Nature. Os resultados oferecem novas pistas sobre a diversidade das aves durante o período Jurássico.

Como era a ave pré-histórica encontrada na China?

O fóssil revelou dentes com bordas serrilhadas e um segundo dedo do pé altamente extensível, associado a uma garra em formato de foice.

Essa anatomia apresenta semelhanças com a de dinossauros do grupo dos deinonicossauros, que inclui o Velociraptor. A presença dessas estruturas demonstra que algumas das primeiras aves ainda conservavam características encontradas em outros grupos de dinossauros.

Outra particularidade estava nas proporções do corpo. Os membros anteriores eram aproximadamente um terço mais curtos que os posteriores, uma configuração diferente da observada em aves adaptadas ao voo.

O esqueleto foi encontrado na fauna fóssil de Zhenghe, região que preserva vestígios de animais e plantas do Jurássico Superior, de aproximadamente 150 milhões de anos atrás.

Esse conjunto de fósseis permite investigar a diversidade de espécies que habitavam a região durante uma fase importante da evolução das aves.

Foto: Min Wang/Academia Chinesa de Ciências (Min Wang/Academia Chinesa de Ciências)

Como os cientistas descobriram que a ave não voava?

Para investigar como o animal se locomovia, os pesquisadores compararam suas proporções corporais com as de 377 espécies de aves atuais. A análise mostrou maior semelhança com aves que vivem principalmente no chão, incluindo faisões, do que com espécies adaptadas ao voo.

Os membros anteriores curtos reforçaram a interpretação de que a espécie não tinha capacidade de voar. Essa característica, associada às proporções das pernas, indica uma anatomia mais adequada à locomoção terrestre.

Os pesquisadores utilizaram essas comparações para avaliar como o animal provavelmente se movimentava e quais características o diferenciavam de outras aves primitivas.

Como a descoberta se baseia em um único esqueleto incompleto, novos fósseis poderão ajudar a esclarecer seu comportamento e fornecer informações adicionais sobre sua anatomia.

O que o fóssil revela sobre a evolução das aves?

O estudo identifica o Yuezhuornis yangyuanensis como uma das primeiras aves conhecidas, ampliando o registro de espécies que viveram durante o Jurássico.

As análises indicam que a espécie ocupava uma posição próxima à do Archaeopteryx, animal do Jurássico frequentemente utilizado como referência nas pesquisas sobre a origem das aves.

A descoberta contribui para compreender como diferentes características anatômicas surgiram e se modificaram durante a evolução inicial desses animais.

Apesar disso, o registro fóssil desse período ainda é limitado, o que dificulta determinar quando algumas adaptações apareceram e como se distribuíram entre as primeiras linhagens.

Os resultados indicam que a evolução das aves não esteve associada exclusivamente ao desenvolvimento do voo. Algumas espécies apresentavam características relacionadas à vida terrestre, enquanto outras desenvolveram estruturas mais adequadas à locomoção aérea.