Falhas de gestão: o que as empresas em crise têm em comum?

Ao longo dos últimos 11 anos, o Brasil tem enfrentado um persistente período em que empresas, de todos os portes, passam por processos de reestruturação financeira e corporativa. Desde 2015, ano que marcou o início de uma recessão econômica influenciada pelos desdobramentos da Operação Lava Jato, o mundo corporativo convive com um elevado número de recuperações judiciais e extrajudiciais, além de diversas reestruturações que se dão fora do ambiente judicial.

Fatores que estão fora do controle das empresas frequentemente contribuem para a deterioração da saúde financeira das companhias: desde os mais evidentes, como recessões, pandemias e crises reputacionais, até elementos mais estruturais do ambiente brasileiro, como uma taxa de juros consistentemente elevada, crises setoriais, impactos provenientes de economias externas e insegurança jurídica.

Porém, com base em experiências práticas em diversos casos de companhias que passaram por processos de reestruturação, é possível elencar os fatores “gerenciáveis” que estiveram presentes com frequência nas situações em que atuamos.

O primeiro deles é a negação da situação atual da empresa. Em praticamente todos os casos de reestruturação que vivenciamos, os administradores ou acionistas permaneceram por um longo período em um estado de “negação” da realidade, alicerçados por um histórico de sucesso ou até mesmo de retomada após perdas de ciclos anteriores. Muitas vezes, mesmo após iniciado um processo de reestruturação mais amplo, encontramos as lideranças ainda nesta fase, o que impacta negativamente as decisões a serem tomadas.

Uma situação também comum é a postergação na tomada de decisões mais drásticas, como demissões, redimensionamento da operação, venda de ativos, trocas na equipe de gestão da companhia, contratação de assessorias especializadas e discussão pragmática e transparente com credores (em um momento no qual a empresa ainda conta com uma base razoável de ativos).

Em alguns casos, identificamos na liderança dessas companhias gestores com perfil menos aderente aos desafios de uma reestruturação. A equipe de gestão que conduziu a companhia durante seu ciclo de crescimento pode não ser a mais adequada para enfrentar situações de crise, como a gestão “espartana” de caixa e o redimensionamento do negócio. Despesas, custos diretos e indiretos, investimentos não prioritários e até mesmo unidades de negócios muitas vezes precisam ser reduzidos, extintos ou monetizados com “prejuízo”, e nem todos os executivos têm o perfil compatível com esse tipo de decisão.

A falta de realismo na visão de futuro é algo igualmente presente em diversos casos. Planos de negócios otimistas ou até mesmo irreais, que sustentam decisões passadas e presentes equivocadas, frequentemente se mantêm, em geral combinados com uma postura pouco flexível por parte da administração em reavaliá-los. Ainda, em determinadas situações, projeções pessimistas também prejudicam a adoção de soluções necessárias para a retomada da empresa, como, por exemplo, subestimar o valor da monetização de bens ou procrastinar acordos para desalavancagem baseada em ativos, muitas vezes vistos como “sacrifício excessivo” pelos acionistas ou administração.

Com frequência, a combinação dos pontos acima resulta em um início inadequado do planejamento e execução do processo de reestruturação, seja nos aspectos de preservação de liquidez, de utilização adequada do portfólio de ativos ou no emprego de tempo em soluções ineficazes. Em nossa experiência com reestruturações que começaram com planejamento ou execução inadequados, caso uma visão pragmática das alternativas mais aderentes à realidade da companhia estivesse presente desde o início, os resultados para a maioria dos stakeholders seriam melhores e o processo seria menos desgastante.

Por fim, já na etapa de negociações de uma solução, não raramente há uma leitura equivocada nas necessidades da outra parte, em que os negociadores insistem em atingir objetivos inicialmente idealizados por meio de caminhos que, na ótica deles, são essenciais e “imutáveis” – mas que colidem com as alternativas aceitáveis para a contraparte. Estes entraves ao desenho da solução podem ser sutis, sendo necessária uma constante vigilância para trazer à tona o ponto, ou explícitos, com a outra parte apresentando o que precisa ser superado – e mesmo assim é comum o gestor do outro lado da mesa não dar o devido valor à necessidade de readequação do rumo.

Indiscutivelmente, os fatores não controláveis pelos administradores — juros, recessões, choques setoriais — impactaram as empresas que passaram por crises financeiras ao longo dos últimos anos. Mas, a experiência prática demonstra que o desfecho de um processo de reestruturação empresarial é em grande parte determinado pelos fatores gerenciáveis.

Uma reestruturação bem-sucedida começa antes das negociações, na disposição de enxergar a realidade com clareza e agir sobre ela sem demora. Cercar-se de profissionais qualificados, capazes de ajustar a rota para superar entraves, também é fundamental na construção de estruturas viáveis, que atendam aos objetivos de todos, mesmo que por um caminho distinto do idealizado inicialmente.

*As opiniões contidas nessa coluna não refletem necessariamente a opinião da EXAME.