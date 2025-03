Que horas começa o eclipse solar neste sábado? Veja horário e onde será visível

O primeiro eclipse solar do ano ocorrerá neste sábado, 29, começando às 5h50 (horário de Brasília). O fenômeno poderá ser observado em diversas partes do mundo, incluindo América do Norte, Europa, África, norte da Ásia, Groenlândia, Islândia e algumas áreas da América do Sul. No Brasil, apenas uma pequena porção no extremo norte do Amapá terá uma visão discreta do evento.

Que horas ocorre o eclipse?

Segundo a NASA, este será um eclipse solar parcial, ou seja, a Lua passará entre a Terra e o Sol sem cobri-lo completamente. A sombra atingirá partes do Hemisfério Norte, mas sem tocar diretamente a superfície terrestre, impossibilitando um eclipse total. O auge do evento será às 7h47, e sua duração se estenderá até as 9h43.

Como acompanhar o eclipse com segurança?

Embora muitas regiões das Américas e da Europa tenham boas condições para observação, especialistas alertam sobre os riscos de olhar diretamente para o Sol sem proteção. O uso de filtros solares certificados ou métodos de projeção é essencial para evitar danos à visão. Óculos comuns, câmeras e telescópios sem filtros adequados não são seguros para a visualização direta.

Tipos de eclipses solares

Os eclipses solares podem ser classificados em três categorias principais:

Eclipse total: Ocorre quando a Lua bloqueia completamente a luz do Sol, escurecendo o céu por alguns minutos. Esse fenômeno é visível apenas em áreas específicas do planeta.

Ocorre quando a Lua bloqueia completamente a luz do Sol, escurecendo o céu por alguns minutos. Esse fenômeno é visível apenas em áreas específicas do planeta. Eclipse parcial: Acontece quando o alinhamento entre a Lua, o Sol e a Terra não é perfeito, resultando na ocultação de apenas uma parte do disco solar.

Acontece quando o alinhamento entre a Lua, o Sol e a Terra não é perfeito, resultando na ocultação de apenas uma parte do disco solar. Eclipse anular: Nesse tipo, a Lua está mais distante da Terra e parece menor no céu, deixando um anel luminoso ao redor do Sol.

Além desses, existe o eclipse híbrido, considerado raro, que combina características de mais de um tipo de eclipse no mesmo evento.

Quando serão os próximos eclipses?

O calendário astronômico de 2025 reserva outros fenômenos interessantes. Em setembro, haverá outro eclipse, visível em partes da Europa, África, Ásia e Austrália. Já o próximo eclipse lunar total com visibilidade no Brasil só ocorrerá em 3 de março de 2026, conforme previsão da NASA.

Diferença entre eclipse solar e lunar

Tanto o eclipse solar quanto o lunar acontecem devido ao alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, mas diferem na posição de cada astro.

No eclipse solar, a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Esse fenômeno ocorre pelo menos duas vezes ao ano em algum ponto do mundo.

No eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre o satélite natural. Para que isso aconteça, a Lua precisa estar na fase Cheia. Esse evento pode ser observado a olho nu sem necessidade de proteção, ao contrário do eclipse solar.