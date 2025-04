Qual a fase da Lua de hoje, 21 de abril de 2025?

Este segunda-feira, 21 de abril, terá Lua Minguante, segundo informações do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas do Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) do Brasil.

A Lua Minguante ocorre após a Lua Cheia, quando a luz da Lua começa a diminuir gradualmente. Nessa fase, vemos uma forma crescente que vai se tornando cada vez menor até desaparecer completamente na Lua Nova.

A Lua Minguante é associada a um período de reflexão, fechamento e liberação, sendo ideal para terminar projetos, liberar o que não serve mais e se preparar para novos ciclos.

Calendário lunar de abril de 2025

🌓 04/04 às 23h14: Lua Quarto Crescente

🌕 12/04 às 21h22: Lua Cheia

12/04 às 21h22: 🌗 20/04 às 22h35: Lua Quarto Minguante

🌑 27/04 às 16h31: Lua Nova

Fonte: Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas

Por que a Lua muda de fase?

O ciclo lunar é o processo pelo qual a Lua passa por diferentes fases, de acordo com sua posição em relação à Terra e ao Sol. Esse ciclo dura cerca de 29,5 dias e é composto por quatro fases principais, além de outras fases intermediárias. Cada uma dessas fases traz uma característica visual única da Lua, o que influencia, por exemplo, as marés e tem sido associado a diferentes crenças e tradições ao longo da história.

Veja abaixo como funciona cada fase da lua:

🌑 Lua Nova

A fase da Lua Nova ocorre quando a Lua está diretamente entre a Terra e o Sol. Durante essa fase, a face iluminada da Lua está voltada para o lado oposto à Terra, e, portanto, ela não é visível da Terra. Essa fase marca o início do ciclo lunar e é tradicionalmente associada ao começo de novos projetos, renovação e introspecção.

🌒 Lua Crescente

Após a Lua Nova, a Lua começa a se mover ao redor da Terra, e um pequeno pedaço iluminado da Lua começa a aparecer. Essa é a fase da Lua Crescente, quando vemos uma parte da Lua iluminada, mas não toda. Durante essa fase, a Lua tem uma forma crescente, e isso simboliza o crescimento e o desenvolvimento de ideias e intenções que começaram na Lua Nova.

🌕 Lua Cheia

A Lua Cheia acontece quando a Lua está do lado oposto da Terra em relação ao Sol, com a Terra entre eles. Nesse momento, a face inteira da Lua é iluminada pelo Sol, e a Lua aparece completamente redonda e brilhante no céu. A Lua Cheia é frequentemente associada ao auge, à culminação e ao fortalecimento de projetos ou ciclos. Também é uma fase marcada por grande energia, o que tem levado muitas culturas a associá-la a eventos e celebrações especiais.

🌘 Lua Minguante

Após a Lua Cheia, a Lua começa a diminuir sua luminosidade, começando a entrar na fase da Lua Minguante. Nesse momento, a luz da Lua vai diminuindo gradualmente, e vemos uma forma crescente que vai se tornando cada vez menor até desaparecer completamente na Lua Nova. A Lua Minguante é um período de reflexão, fechamento e liberação, sendo ideal para terminar projetos, liberar o que não serve mais e se preparar para novos ciclos.

Fases Intermediárias:

Além dessas quatro fases principais, o ciclo lunar inclui fases intermediárias que ocorrem entre as fases principais. Elas são: