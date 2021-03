Produção de vacinas da covid-19 é preocupação, alerta a EXAME Gavekal Research

As farmacêuticas, em 2020, pretendem produzir mais do que o dobro das vacinas que foram produzidas em 2018 para conseguir combater a pandemia do novo coronavírus. No entanto, uma preocupação precisa ser levada em conta: a de que os fabricantes simplesmente não cumpram suas metas de produção. É isso que mostra o mais novo relatório do EXAME Gavekal Research.

"Os governos aprovaram várias vacinas, e os fabricantes afirmam que até o final de 2021 produzirão 11 bilhões de doses por ano. A maioria das economias desenvolvidas visa vacinar totalmente sua população adulta até o final do ano. Essa meta é alcançável, porém assustadora", escreve no relatório Dan Wang, analista de tecnologia na Gavekal. Para ele, conversas como a da farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca, que afirmou à União Europeia que não vai conseguir entregar todas as doses prometidas, pelo menos por ora, "deixam claro que essas quedas de produção podem facilmente continuar acontecendo."

Wang também aponta que a preparação dos diferentes tipos de vacina aprovada para uso emergencial (mRNA, vírus inativado e de vetor viral) também trazem problemas, que começam com o processo de "envezar e finalizar", ações que preparam a vacina para a distribuição. "Um gerente de produção disse que a capacidade atual nas linhas de inspeção de envasamento e acabamento é muito menor do que o necessário para uma rápida campanha global de vacinação", escreve.

O especialista, como diversas associações pelo mundo, mostra preocupação com uma vacina em especial: as de RNA mensageiro, ou mRNA, uma tecnologia nova que precisa ser enviada e armazenada em freezers ultracongelados (-70 ° C graus para Pfizer e -20 ° C para Moderna), "com rastreadores de temperatura para garantir que a vacina nunca se estrague."

"Manter essa cadeia de frio será um risco particular nos países em desenvolvimento. Finalmente, abundantes suprimentos de equipamento médico básico serão necessários no local onde as agulhas entram nos braços: seringas, cotonetes, luvas médicas e assim por diante. As deficiências em qualquer um desses insumos podem desacelerar as iniciativas de inoculação, mesmo que os suprimentos de vacina sejam abundantes", diz.

Para Wang, algumas decisões tomadas por agências reguladoras para uma aprovação precoce das vacinas e uma produção mais rápida podem apresentar riscos de segurança de produção mais elevados, levando às pessoas a terem mais ou piores efeitos colaterais, diminuindo as taxas de inoculações.

