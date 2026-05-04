Ciência

Por que prédios antigos parecem assustadores? A ciência achou a resposta

Estudo sugere que sons de baixa frequência, imperceptíveis ao ouvido humano, podem provocar estresse e desconforto em ambientes antigos

Desconforto: Pesquisadores apontam que a sensação de medo em construções antigas pode ser causada por vibrações silenciosas (SIphotography/Thinkstock)

Desconforto: Pesquisadores apontam que a sensação de medo em construções antigas pode ser causada por vibrações silenciosas (SIphotography/Thinkstock)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 4 de maio de 2026 às 20h53.

Aquela sensação desconfortável que muita gente relata ao entrar em prédios antigos pode ter uma explicação científica. Segundo um novo estudo, publicado no último domingo pela revista Frontiers in Behavioral Neuroscience, o clima estranho de lugares envelhecidos, frequentemente associado a histórias de assombração, pode ser provocado por um tipo de som que ninguém consegue ouvir.

Corpo reage a som 'inaudível'

O fenômeno é chamado de infrassom. Trata-se de ondas sonoras com frequência abaixo de 20 hertz, um nível tão baixo que escapa da audição humana. Embora os ouvidos não detectem esse tipo de ruído, o corpo ainda pode reagir a ele, e nem sempre de forma agradável.

Pesquisadores da MacEwan University, no Canadá, investigaram como o infrassom afeta o organismo. No experimento, com 36 participantes, cada pessoa sentou-se sozinha em uma sala enquanto ouvia música relaxante ou perturbadora. Para metade do grupo, subwoofers escondidos também geravam infrassom a 18 Hz.

Após a sessão, os participantes descreveram como se sentiram, avaliaram o tom emocional da música e indicaram se acreditavam que havia infrassom presente. Os pesquisadores também coletaram amostras de saliva antes e depois do período de audição para medir os níveis de cortisol.

Cortisol também aumenta após a exposição ao infrassom

Mesmo sem identificar conscientemente o som, os participantes expostos ao infrassom relataram estar mais irritados, menos engajados e mais propensos a achar a música triste.  

"O infrassom está presente em todos os ambientes do dia a dia, aparecendo perto de sistemas de ventilação, no trânsito e em máquinas industriais", explicou o Prof. Rodney Schmaltz, da Universidade MacEwan e autor sênior do artigo. "Muitas pessoas são expostas a ele sem saber. Nossos resultados sugerem que mesmo uma breve exposição pode alterar o humor e aumentar o cortisol, o que destaca a importância de entender como o infrassom afeta as pessoas em situações reais."

Os cientistas explicam que o infrassom é comum em ambientes cotidianos e pode surgir perto de sistemas de ventilação, tráfego intenso, maquinário industrial e estruturas envelhecidas. Em prédios antigos, tubulações velhas, caldeiras e porões com ventilação precária podem gerar essas vibrações silenciosas, criando uma sensação difusa de incômodo.

É esse desconforto físico, ainda sem uma causa aparente, que pode ajudar a alimentar a impressão de que há algo errado no ambiente. Em locais escuros, antigos ou carregados de histórias, o cérebro tende a preencher essa sensação com interpretações mais dramáticas, inclusive sobrenaturais.

Os autores do estudo afirmam que isso não significa explicar todo relato paranormal, mas ajuda a entender por que certos lugares parecem tão inquietantes.

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