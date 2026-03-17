Por que às vezes só uma narina funciona? Como a ciência explica o 'nariz meio entupido'

Se você respirar fundo agora, vai perceber que uma narina vai "puxar" mais ar do que a outra. Saiba que isso provavelmente não tem nada a ver com uma doença ou alergia, pois é algo que acontece com todo mundo o tempo todo. As informações são do The Conversation.

Esse fenômeno faz parte de um processo natural chamado ciclo nasal, que regula a respiração ao longo do dia. Trata-se de um mecanismo automático em que o corpo alterna qual narina deixa passar mais ar. Isso acontece várias vezes ao dia, geralmente a cada duas horas enquanto estamos acordados.

Durante esse período, uma narina fica mais aberta (descongestionada), enquanto a outra tem o fluxo de ar reduzido. Após um tempo, os papéis se invertem. Quando estamos dormindo, essa alternância ocorre com menos frequência, porque a respiração fica mais lenta e o volume de ar que entra e sai do corpo diminui.

Por que o nariz faz isso?

Esse sistema existe por dois motivos: proteção e recuperação. Todos os dias, cerca de 12 mil litros de ar passam pelo nariz, que funciona como uma espécie de filtro para o sistema respiratório. Ao alternar a narina dominante, o corpo evita que uma delas fique sobrecarregada.

A narina que está mais aberta fica mais exposta ao ar, o que pode ressecar os tecidos e aumentar o contato com partículas e microrganismos. Por isso, o corpo precisa alternar qual lado faz mais esforço.

Enquanto uma trabalha mais, a outra "descansa". Parte desse processo envolve o aumento do fluxo sanguíneo nos vasos do nariz, mantendo os tecidos umedecidos e facilitando a recuperação da mucosa nasal. Também ajuda a aquecer e umidificar o ar antes que ele chegue aos pulmões.

Todo esse mecanismo acontece automaticamente. O ciclo nasal é regulado pelo hipotálamo, uma região do cérebro que controla várias funções involuntárias do corpo. Ou seja, você não precisa fazer nada para ele funcionar.

O que pode atrapalhar o ciclo nasal?

Embora seja um processo natural, algumas condições podem interferir nesse equilíbrio. Resfriados e gripes, por exemplo, aumentam a produção de muco e dificultam a alternância entre as narinas. Alergias ou ácaros também podem causar inflamação nos tecidos do nariz.

Fatores simples do dia a dia também podem interferir temporariamente na respiração: quando nos deitamos, por exemplo, o sangue tende a se acumular nos tecidos do nariz. A gravidade também faz com que o conteúdo dos seios nasais se desloque para o lado mais próximo do travesseiro e, com isso, a narina que fica voltada para baixo pode ficar mais congestionada.

Outro fator é o uso excessivo de descongestionantes nasais. Quando utilizados por mais de cinco dias seguidos, esses remédios podem causar a chamada rinite medicamentosa, uma congestão causada pelo uso prolongado da substância.

Certos medicamentos — como alguns usados para pressão alta — podem irritar a mucosa nasal, porque afetam os vasos sanguíneos do corpo inteiro, incluindo os do nariz.

Quando ficar alerta e procurar um médico

Em alguns casos, alterações na estrutura do nariz podem impedir que o ciclo nasal funcione corretamente. Os pólipos nasais, que são crescimentos benignos do tecido nasal, aparecem em até 4% das pessoas e podem bloquear a passagem de ar nas duas narinas.

Já o desvio de septo — quando a cartilagem que separa as narinas está desalinhada — pode causar sensação constante de nariz entupido. Em situações mais graves, pode ser necessária uma cirurgia para melhorar a respiração e até a qualidade do sono.

Se o nariz estiver entupido, as causas mais comuns costumam ser infecções respiratórias, como resfriados ou gripes. Nesses casos, a congestão melhora geralmente em até duas semanas. Já a sinusite pode durar cerca de quatro semanas, assim como alergias sazonais, que podem ser suavizadas com anti-histamínicos.

No entanto, se uma narina continuar bloqueada por mais de duas semanas, especialmente se houver secreção nasal incomum, o ideal é procurar um médico para avaliação.