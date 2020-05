Por que algumas pessoas transmitem mais o novo coronavírus?

Uma das questões sobre o novo coronavírus que intriga os cientistas é o seu fator transmissivo. Como se fosse uma transmissão em massa, é possível que uma única pessoa de um grande grupo infecte todos os demais. Um exemplo é a contaminação de um coral de igreja inteiro, que aconteceu em Washington. Apenas um membro do coral estava doente, e acabou infectando mais 53 membros.

Assim como outras doenças infecciosas, a covid-19 acabou se espalhando por todo o mundo por meio de grupos e aglomerados. Com cerca de 5 milhões de casos, o vírus aparenta estar propenso a atacar de maneira mais agressiva pessoas que estão muito próximas em um determinado ambiente, conforme dizem cientistas.

Jamie Lloyd-Smith, professor da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, está envolvido em pesquisas sobre a propagação desse e outros vírus e acredita que o fato de acontecer em grande escala dificulta os estudos sobre. “Se você pode prever quais circunstâncias estão dando origem a esses eventos, a matemática mostra que você pode realmente, muito rapidamente, reduzir a capacidade da doença se espalhar”, diz Lloyd-Smith, segundo a ScienceMag.

O professor acrescentou que, em casos como esse, o mais comum é que apenas uma pessoa espalhe o vírus porque muitas não o transmitem.Sendo assim, os cientistas que quanto menor o fator de dispersão – que é o indivíduo transmissor -, mais um grupo de pessoas pode ser contaminado. Como exemplo, o fator de dispersão do SARS-CoV, em 2002, era de 0,16. Isso, porém,No não impediu que a doença afetasse indivíduos de todo o mundo.

Em um artigo realizado por pesquisadores da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, foi analisado que o fator de dispersão do novo coronavírus é, aproximadamente, 0,1. Isso pode ser a explicação para a razão pela qual o vírus não espalhou de forma incontrolável ainda em dezembro de 2019, quando o primeiro caso fora da China aconteceu.

Christophe Fraser, pesquisador da Universidade de Oxford, acredita que a transmissão do SARS-CoV-2 aconteça por forma de gotículas. “A maioria dos grandes grupos de transmissão publicados parece implicar a transmissão de aerossóis”, diz Fraser, em nota. Os cientistas ainda acrescentaram que é possível que alguns indivíduos exalem mais partículas quando falam do que outros.

Segundo os pesquisadores, o próximo passo para prevenir a transmissão em massa é evitar locais onde o coronavírus pode estar aglomerado. Mesmo se tratando de um grupo pequeno de pessoas, o distanciamento e o isolamento são necessários para evitar qualquer forma de contaminação.

Como a maioria dos países ainda não conseguiram coletar os dados de transmissão de forma detalhada, o mais seguro é que as paralisações continuem – embora elas dificultem o trabalho dos pesquisadores. Fraser acrescentou que, devido ao fato de que o rastreamento da transmissão do vírus não seja possível no momento, é importante ter paciência para compreender o longo processo de estudo sobre o novo coronavírus, conhecido há cerca de seis meses.