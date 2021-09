Pfizer envia dados aos EUA para vacinar crianças a partir de 5 anos

A Pfizer enviou nesta terça-feira, 28, os dados do ensaio inicial sobre sua vacina contra covid-19 em crianças de 5 a 11 anos para reguladores dos EUA e disseram que fariam um pedido formal de autorização de uso de emergência nas próximas semanas.

As infecções por coronavírus dispararam em crianças e atingiram seu ponto mais alto no início de setembro, de acordo com dados da Academia Americana de Pediatria.

A vacina, que já foi autorizada em adolescentes de 12 a 15 anos e totalmente aprovada para maiores de 16 anos, demonstrou induzir uma forte resposta imunológica na faixa etária alvo em um ensaio clínico com 2.268 participantes, informou a empresa.

A vacina Pfizer-BioNTech foi autorizada em crianças de 12 a 15 anos cerca de um mês depois que as empresas solicitaram a autorização. Se o mesmo cronograma for seguido para esta aplicação, as crianças podem começar a receber suas fotos já no final de outubro.

Uma autorização rápida poderia ajudar a mitigar um aumento potencial de casos neste outono, com escolas já abertas em todo o país.

Embora as crianças sejam menos suscetíveis ao COVID-19 grave, elas podem espalhar o vírus para outras pessoas, incluindo populações vulneráveis ​​que correm maior risco de doenças graves.