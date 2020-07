Pfizer e BioNTech: Vacina contra covid gerou resposta imune em humanos

A empresa alemã de biotecnologia BioNTech e a farmacêutica norte-americana Pfizer relataram nesta segunda-feira (20) dados adicionais de sua vacina experimental contra o coronavírus que mostraram que ela é segura e induziu resposta imunológica nos pacientes.

Os resultados se referem a um teste feito na Alemanha com 60 voluntários saudáveis e são divulgados após as companhias anunciarem mais cedo neste mês dados de um teste em estágio inicial correspondente feito nos Estados Unidos.

O estudo, publicado no site medRxiv, ainda não passou pela revisão de pares, portanto ainda não foi publicado em uma revista científica.

Uma pesquisa aponta que as chances de prováveis candidatas para uma vacina dar certo é de 6 a cada 100 e a produção pode levar até 10,7 anos. Para a covid-19, as farmacêuticas e companhias em geral estão literalmente correndo atrás de uma solução rápida.

Segundo o relatório A Corrida pela Vida, produzido pela EXAME Research, unidade de análises de investimentos e pesquisas da EXAME, as pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina já contam com o financiamento de pelo menos 20 bilhões de dólares no mundo. Desse valor, 10 bilhões foram liberados por um programa do Congresso dos Estados Unidos.

Vacinas têm sucesso contra covid-19

Duas vacinas tiveram sucesso reportado nesta segunda-feira na imunização contra a covid-19. Tanto a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford quanto a desenvolvida pelo Instituto de Biotecnologia de Pequim geraram resposta imune contra o novo coronavírus em humanos. As vacinas estão em fase de testes e ainda resta saber se elas são efetivamente protetoras contra a infecção pelo novo coronavírus.

EXAMINANDO: Epidemias globais