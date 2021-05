OMS recomenda uso emergencial da vacina chinesa Sinopharm

A Organização Mundial da Saúde aprovou nesta sexta-feira, 7, a vacina contra a covid-19 fabricada pela estatal chinesa Sinopharm. É o primeiro imunizante desenvolvido na China aprovado pelo órgão internacional.

Com a recente decisão, a OMS recomenda que a vacina seja usada imediatamente, de maneira emergencial.

"A aprovação amplia a lista de vacinas que o Covax pode adquirir e aumenta a confiança de países para que eles possam acelerar as decisões de suas agências regulatórias, importar e aplicar a vacina", disse em entrevista coletiva o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O imunizante também pode fazer parte do consórcio Covax, que leva vacinas para países que têm menos recursos para competir no acirrado mercado de compra de imunizantes. O Brasil já recebeu um parte das 10,5 milhões de doses que tem direito via consórcio.

A Sinopharm já afirmou ter capacidade de produzir até 5 bilhões de doses em 2021, mas continua em aberto se a China usará a aprovação para praticar a "diplomacia da vacina", já que precisa também imunizar sua população.

A vacina Sinopharm