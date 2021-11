OMS: Delta é predominante no mundo, com participação em 98% das amostras

A cepa Delta do coronavírus é predominante no mundo atualmente e representa mais de 98% dos sequenciamentos de genoma do vírus, de acordo com a líder técnica da resposta à pandemia de covid-19 da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove.

Em sessão ao vivo de perguntas e respostas da entidade, Kerkhove afirmou que a proteção contra casos severos da doença e mortes está em nível estável.

A líder técnica frisou que o mundo ainda está "bem no meio da pandemia". "Se focarmos apenas na vacinação, estaremos permitindo que o vírus se espalhe e haja novas variantes", disse ela.