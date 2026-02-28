Ciência

Novas doses de Mounjaro chegam ao Brasil em março

Medicamento para diabetes tipo 2 e obesidade passa a ter seis concentrações disponíveis no mercado brasileiro

Mounjaro (Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images)

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 06h28.

O Mounjaro (tirzepatida), medicamento indicado para diabetes tipo 2 e obesidade, passa a contar com novas doses de 12,5 mg e 15 mg no Brasil. As concentrações estarão disponíveis nas farmácias a partir da segunda quinzena de março e ampliam as opções de ajuste terapêutico para pacientes adultos.

Com a atualização, o país passa a ter todas as dosagens aprovadas do medicamento: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg e 15 mg. A ampliação permite maior flexibilidade no escalonamento da dose conforme orientação médica.

A tirzepatida é utilizada no tratamento de adultos com diabetes tipo 2, sobrepeso com comorbidades associadas, obesidade e apneia obstrutiva do sono moderada a grave em pacientes com obesidade.

Como funcionam as doses de Mounjaro?

As diferentes concentrações foram estudadas para possibilitar progressão gradual da dose. O escalonamento faz parte da estratégia terapêutica e permite adequar o tratamento à resposta clínica e à tolerabilidade individual.

A disponibilização das doses de 12,5 mg e 15 mg completa o portfólio do medicamento no mercado brasileiro. Segundo a Eli Lilly do Brasil, a medida amplia o suporte a médicos na personalização do tratamento de doenças cardiometabólicas.

"As doenças cardiometabólicas exigem opções terapêuticas que acompanhem a complexidade dos casos, destacou Felipe Berigo, Diretor Executivo de Cardiometabolismo da Lilly no Brasil.

A empresa vem ampliando a capacidade global de produção de medicamentos da classe das incretinas. Desde 2020, foram investidos mais de US$ 50 bilhões na expansão de fábricas e construção de novas unidades industriais. As plantas operam de forma contínua.

