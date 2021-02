Nova variante encontrada no Reino Unido pode ser a mais perigosa de todas, dizem cientistas

A variante do novo coronavírus E484K chegou também no Reino Unido. Inicialmente encontrada na África do Sul e no Brasil, a cepa é mais contagiosa e perigosa que as demais – segundo cientistas britânicos, a nova variante está passando por mudanças genéticas “preocupantes”.

Foram encontrados apenas alguns casos da E484K no Reino Unido. Para evitar que a cepa seja transmitida com mais frequência no país, foram instituídas restrições de viagens e testes urgentes para a variante da África do Sul também foram iniciados.

A mudança pode afetar a força das vacinas contra a nova variante, mas não significa que as já aprovadas não funcionam.

Todos os vírus existentes no mundo passam por mutações – até mesmo a gripe. Isso acontece porque, uma vez no organismo humano, o vírus tende a procurar formas de evoluir geneticamente, tornando-se mais resistentes ao uso de medicamentos, por exemplo.

Empresas como as americanas Novavax e Johnson & Johnson, cujas vacinas apresentaram uma eficácia menor contra a E484K, já afirmaram que irão atualizar o imunizante para que ele seja capaz de evitar quadros de outras cepas da doença.