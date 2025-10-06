Nobel de medicina vai para trio que revelou mecanismo de defesa contra autoimunidade

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi receberam nesta segunda-feira o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2025 por pesquisas que revelaram como o sistema imunológico impede que o organismo ataque a si próprio.

Segundo o Comitê Nobel, sediado em Estocolmo, os três cientistas foram reconhecidos pelas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica, um mecanismo essencial para que as defesas do corpo combatam microrganismos invasores sem desencadear doenças autoimunes.

O trabalho do trio permitiu identificar as chamadas células T reguladoras, responsáveis por “patrulhar” o sistema imunológico e evitar que células de defesa ataquem tecidos saudáveis.

“Essas descobertas foram fundamentais para entendermos como o sistema imunológico funciona e por que nem todos desenvolvem doenças autoimunes graves”, afirmou Olle Kämpe, presidente do Comitê Nobel, durante o anúncio.