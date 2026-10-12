O que faz 'células 'zumbi' se acumularem no corpo com a idade? Estudo traz nova resposta

Com o envelhecimento, o organismo passa a acumular as chamadas “células zumbi”, estruturas danificadas que permanecem vivas, mas deixam de se dividir. Um novo estudo publicados na revista científica Nature Aging identificou um mecanismo que pode ajudar a explicar por que elas se tornam mais difíceis de eliminar com o passar dos anos.

Pesquisadores do Albert Einstein College of Medicine, nos Estados Unidos, descobriram que a redução de um processo de reciclagem celular prejudica tanto as células senescentes quanto as defesas responsáveis por removê-las.

Conhecido como autofagia mediada por chaperonas (CMA), esse mecanismo perde eficiência com a idade. Em experimentos com camundongos, restaurar sua atividade reduziu o acúmulo de células senescentes e sinais de inflamação e fibrose.

O que são 'células zumbi'?

A senescência celular é um mecanismo natural que ocorre quando determinadas células sofrem danos e interrompem permanentemente sua divisão. Esse processo pode ser importante para impedir que células danificadas continuem se multiplicando de maneira descontrolada.

Apesar de pararem de se dividir, as células senescentes continuam metabolicamente ativas. Elas podem liberar moléculas que provocam inflamação e interferem no funcionamento das células ao redor.

A presença dessas células nem sempre é prejudicial. Durante a cicatrização, por exemplo, algumas entram temporariamente em senescência e liberam sinais que ajudam na reparação do tecido. Depois, normalmente são eliminadas pelo sistema imunológico.

Entre as células responsáveis por essa limpeza estão os macrófagos, que conseguem englobar e remover células danificadas. Com o envelhecimento, porém, esse sistema pode perder eficiência.

Por que as células se acumulam com a idade?

A equipe liderada pela pesquisadora Ana Maria Cuervo investigou a autofagia mediada por chaperonas, processo responsável por identificar determinadas proteínas danificadas ou desnecessárias e encaminhá-las para degradação.

Estudos anteriores já haviam mostrado que a atividade da CMA diminui com a idade. A nova pesquisa investigou como essa redução poderia contribuir para o acúmulo de células senescentes.

Em um dos experimentos, os cientistas modificaram geneticamente camundongos para impedir que seus macrófagos realizassem adequadamente esse processo. Após sofrerem ferimentos, os animais apresentaram maior acúmulo de células senescentes na região lesionada e cicatrização mais lenta do que os animais do grupo de controle.

Os resultados indicaram que a CMA nos macrófagos desempenha um papel importante na capacidade dessas células de defesa de eliminar células senescentes.

Envelhecimento afeta dois lados do processo

Os pesquisadores também compararam células de camundongos jovens e idosos induzidas à senescência em laboratório. Nos animais jovens, os fibroblastos aumentaram a atividade da CMA após se tornarem senescentes. As células dos animais idosos, por outro lado, não conseguiram produzir a mesma resposta.

Com níveis menores de CMA, determinadas proteínas deixam de ser degradadas adequadamente. Isso modifica as substâncias liberadas pelas células senescentes no ambiente ao redor.

Essas secreções podem favorecer características de senescência em células próximas e dificultar o reconhecimento das “células zumbi” pelos macrófagos. Ao mesmo tempo, os próprios macrófagos envelhecidos apresentaram menor atividade da CMA e capacidade reduzida de englobar e eliminar partículas e células.

Os resultados apontam, portanto, para um possível ciclo: enquanto as células senescentes se tornam mais difíceis de remover, o sistema responsável por eliminá-las também perde eficiência.

Estratégia restaurou sistema de limpeza

Os pesquisadores investigaram se aumentar novamente a atividade da CMA poderia interferir nesse processo. Para isso, utilizaram uma molécula chamada CA77.1, desenvolvida para aumentar a atividade desse mecanismo de reciclagem celular.

Camundongos idosos receberam o composto por via oral diariamente durante cinco meses. O tratamento reduziu o acúmulo de células senescentes em diferentes órgãos e diminuiu sinais de inflamação e fibrose.

Em outro experimento, macrófagos retirados de animais idosos foram tratados com a molécula. Após a intervenção, a capacidade dessas células de englobar partículas retornou a níveis semelhantes aos encontrados em macrófagos de animais jovens.

A estratégia difere dos chamados senolíticos, medicamentos estudados para destruir seletivamente células senescentes. Nesse caso, a proposta é melhorar o funcionamento dos mecanismos naturais de limpeza para que o próprio organismo consiga remover essas células.

Teste analisou fibrose pulmonar

Os pesquisadores também investigaram a relação entre o mecanismo e a fibrose pulmonar idiopática, doença caracterizada pela formação progressiva de tecido cicatricial nos pulmões.

Amostras de tecido pulmonar de pacientes com a doença apresentaram redução significativa na atividade da CMA. Em seguida, os cientistas testaram o CA77.1 em camundongos com uma forma experimental de fibrose pulmonar.

Quando o tratamento foi iniciado após a lesão, os animais apresentaram menor gravidade da fibrose e redução de sinais de senescência celular e inflamação.

Os resultados, entretanto, não demonstram que a molécula possa tratar pessoas. Os experimentos terapêuticos foram realizados em animais. As amostras humanas foram utilizadas para investigar se alterações no mesmo mecanismo também estavam presentes na doença em pessoas.

Ainda serão necessários novos estudos para determinar se aumentar a atividade da CMA pode ser uma estratégia segura e eficaz em humanos.