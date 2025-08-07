Ciência

Mulher que 'adotou' embrião em 1994 tem agora 'bebê mais velho do mundo'

Esse processo é supervisionado por agências nos Estados Unidos

A história começou em 1990, quando Linda Archerd tentava engravidar sem sucesso (Sally Anscombe/Getty Images)

A história começou em 1990, quando Linda Archerd tentava engravidar sem sucesso (Sally Anscombe/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14h03.

Um bebê que nasceu em 26 de julho agora detém o recorde de mais velho" do mundo. Isso porque foi desenvolvido a partir de um embrião criado em 1994 e congelado até o nascimento. O caso ocorreu em Ohio, nos Estados Unidos.

Em entrevista à revista MIT Technology Review, Lindsey Pierce, mãe do bebê, revelou que ela e seu marido, Tim Pierce, "adotaram" o embrião de uma mulher chamada Linda Archerd, que o gerou em 1994.

A história começou em 1990, quando Archerd tentava engravidar sem sucesso. Ela e o marido decidiram então tentar a fertilização in vitro (FIV), uma técnica inovadora na época. Quatro anos depois, o casal conseguiu criar quatro embriões.

Um foi transferido para o útero de Archerd, resultando em uma menina saudável. Os outros três foram congelados e mantidos em um tanque de armazenamento.

Dificuldades no processo

Inicialmente, Archerd planejava usar os embriões restantes para tentar engravidar novamente, mas se divorciou e entrou na menopausa. Foi então que ela descobriu a opção de "adoção" de embriões, uma prática em que doadores e receptores escolhem quem irá receber os embriões.

Esse processo é supervisionado por agências nos Estados Unidos, muitas vezes com uma base religiosa, que acreditam que um embrião tem o mesmo valor moral de um ser humano nascido. Archerd, cristã, recorreu à agência Nightlight Christian Adoption, que oferece o programa Snowflakes para esse tipo de doação.

Os embriões de Archerd foram designados ao programa Open Hearts da agência, ao lado de outros embriões que estavam armazenados por muito tempo ou que tinham menos chances de resultar em um parto saudável.

Lindsey e Tim Pierce, que estavam no programa há sete anos tentando engravidar, foram pareados com os embriões de Archerd. Dois dos três embriões foram transferidos para o útero de Lindsey em 1º de novembro de 2024, em uma clínica de fertilização in vitro no Tennessee. Um deles se desenvolveu e se tornou um feto.

Acompanhe tudo sobre:BebêsEstados Unidos (EUA)

Mais de Ciência

Polêmica? Zoológico pede que pets virem comida para predadores

Orcas ensinam filhotes a caçar seu 'maior rival' com tática cruel — comportamento assusta cientistas

Cadê o Sol? Eclipse solar mais longo do século já tem data para acontecer; saiba quando

Furacões no espaço podem destruir GPS e causar grandes prejuízos na Terra — principalmente no clima

Mais na Exame

Negócios

Depois de um assalto traumático, mineira cria franquia de turismo de R$ 200 milhões

Brasil

Líder do PL diz que Motta não assumiu 'compromisso' com a oposição: 'Peço perdão'

Carreira

Três comandos do ChatGPT que ajudam a aprender qualquer coisa em qualquer idade

Mundo

Pedidos de seguro-desemprego nos EUA atingem maior nível desde final de 2021