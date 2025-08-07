Mulher que 'adotou' embrião em 1994 tem agora 'bebê mais velho do mundo'

Um bebê que nasceu em 26 de julho agora detém o recorde de mais velho" do mundo. Isso porque foi desenvolvido a partir de um embrião criado em 1994 e congelado até o nascimento. O caso ocorreu em Ohio, nos Estados Unidos.

Em entrevista à revista MIT Technology Review, Lindsey Pierce, mãe do bebê, revelou que ela e seu marido, Tim Pierce, "adotaram" o embrião de uma mulher chamada Linda Archerd, que o gerou em 1994.

A história começou em 1990, quando Archerd tentava engravidar sem sucesso. Ela e o marido decidiram então tentar a fertilização in vitro (FIV), uma técnica inovadora na época. Quatro anos depois, o casal conseguiu criar quatro embriões.

Um foi transferido para o útero de Archerd, resultando em uma menina saudável. Os outros três foram congelados e mantidos em um tanque de armazenamento.

Dificuldades no processo

Inicialmente, Archerd planejava usar os embriões restantes para tentar engravidar novamente, mas se divorciou e entrou na menopausa. Foi então que ela descobriu a opção de "adoção" de embriões, uma prática em que doadores e receptores escolhem quem irá receber os embriões.

Esse processo é supervisionado por agências nos Estados Unidos, muitas vezes com uma base religiosa, que acreditam que um embrião tem o mesmo valor moral de um ser humano nascido. Archerd, cristã, recorreu à agência Nightlight Christian Adoption, que oferece o programa Snowflakes para esse tipo de doação.

Os embriões de Archerd foram designados ao programa Open Hearts da agência, ao lado de outros embriões que estavam armazenados por muito tempo ou que tinham menos chances de resultar em um parto saudável.

Lindsey e Tim Pierce, que estavam no programa há sete anos tentando engravidar, foram pareados com os embriões de Archerd. Dois dos três embriões foram transferidos para o útero de Lindsey em 1º de novembro de 2024, em uma clínica de fertilização in vitro no Tennessee. Um deles se desenvolveu e se tornou um feto.