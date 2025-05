Número de nascimentos no Brasil em 2023 foi o menor dos últimos 45 anos, aponta IBGE

Em 2023, o Brasil teve o menor número de nascimentos dos últimos 45 anos. O resultado, divulgado nesta sexta-feira, 16, pelo IBGE, confirma a tendência de queda de natalidade que vem acontecendo no país. Foram 2.523.267 bebês nascidos vivos há dois anos (o dado mais recente disponível), número menor apenas do que o observado em 1974, quando começou a série histórica, 1975 e 1976.

A quantidade, que faz parte da série Estatísticas do Registro Civil 2023, representa uma redução de 0,7% em comparação com 2022. Se contraposta à média anual de 2015 a 2019, a diminuição foi de 12%, evidenciando que na década atual a curva de queda se intensificou ainda mais.

As pesquisadoras do IBGE explicam que é possível que a estatística de 2023 seja o recorde em toda a série histórica. No entanto, nas décadas passadas havia uma subnotificação considerável de nascimentos de bebês, portanto, os registros oficiais apontam números ainda menores nos anos 70 do que os atuais.

A diminuição de nascimentos aconteceu em todas as regiões do país, com exceção do Centro-Oeste, onde houve aumento de 1,1%. A principal redução foi no Sudeste (menos 1,4%). Os cinco estados com mais nascimentos, em números absolutos, foram São Paulo, Minas, Rio, Bahia e Paraná. Na outra ponta estão estados da Amazônia: Roraima, Amapá, Acre e Tocantins. Percentualmente, a maior queda foi em Rondônia (3,7%).

Entre as variações percentuais, as maiores quedas foram em Rondônia (-3,7%), Amapá (-2,7%), Rio de Janeiro (-2,2%), Bahia (-1,8%) e São Paulo (-1,7%). Já os maiores aumentos aconteceram no Tocantins (3,4%), Goiás (2,8%), Roraima (1,9%), Sergipe (1,7%) e Alagoas (1,6%). Em 18 Unidades Federativas houve diminuição, comparando com 2022, e em nove houve aumento de nascimentos.

Mulheres têm filhos cada vez mais tarde

Os dados também mostram mudanças profundas nas faixas-etárias das mães. Entre 2003 e 2023, houve redução de bebês gerados por mães com até 29 anos, diante do aumento de progenitoras com mais de 30 anos. Em 2023, 39% dos recém nascidos do país tinham mães com pelo menos 30 anos. No Distrito Federal, a maior incidência, quase metade (49,4%) tinha essa idade.

A porcentagem de mães que têm filhos com mais de 40 anos dobrou em 20 anos. Em 2003, apenas 2,1% dos nascidos foram gerados por mães nessa faixa etária. Esse índice passou a ser de 4,3% em 2023. A principal faixa-etária da maternidade segue sendo de 20 a 29 anos: 49,1% dos nascimentos.

A quantidade de mães menores de idade continua significativa, apesar da redução recente. Em 2023, 11,8% dos nascidos vivos foram gerados por jovens de até 18 anos, a maioria na Região Norte. Vinte anos antes, essa taxa era de 20,9%, mais de um quinto do total.

O IBGE também apurou variações regionais sobre locais dos nascimentos. No caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, por exemplo, 10,2% das mães tiveram seus filhos em outro município. No Brasil, onde mais aconteceu essa situação foi em Aparecida de Goiânia (GO), com 80,8% das mães deixando a cidade para o parto. Em segundo lugar está Belford Roxo (79,5%), no Rio de Janeiro.

Outra análise foi sobre o tempo de registro do bebê. Piauí, Pará e Maranhão são os estados onde há mais casos em que se leva mais de 15 dias para registrar o recém-nascido. No Brasil, há 222 cidades onde mais da metade dos registros ultrapassam esse tempo médio.

O mês que teve mais nascimentos em 2023 foi março, com 233.432 partos de bebês vivos. Em segundo lugar, vem maio (230.394). Assim, é possível afirmar que a maioria dos bebês são gerados durante o inverno anterior. Os nove meses após o carnaval, período que domina o imaginário popular como o mais "fértil", na verdade é quando menos houve nascimentos. Em novembro, foram 188.411, o menor resultado do ano.