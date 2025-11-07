Morre James Watson, cientista que auxiliou na descoberta do DNA

Considerado um dos descobridores da estrutura do DNA, James Watson morreu nesta quinta-feira, 6, aos 97 anos.

Juntamente com Francis Crick, o cientista norte-americano recebeu o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1962.

_*]:min-w-0 standard-markdown"> O papel do Dr. Watson na decodificação do DNA, o modelo genético da vida, já teria sido suficiente para estabelecê-lo como um dos cientistas mais importantes do século XX. Para além dessa descoberta revolucionária, Watson liderou o ambicioso projeto do Genoma Humano, que passou décadas mapeando todos os genes e regiões não-codificantes do DNA humano. Fora da pesquisa em genética, Watson também marcou presença na literatura ao escrever uma das autobiografias mais célebres da ciência. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos listou o livro A Dupla Hélice como uma das 88 obras literárias americanas mais importantes, junto a Os Artigos Federalistas e As Vinhas da Ira. Apesar de reconhecido como clássico, a obra foi responsável por uma de suas numerosas polêmicas.

Polêmica da descoberta da estrutura do DNA

O DNA foi isolado pela primeira vez em 1869 pelo biólogo suíço Friedrich Miescher durante um estudo do núcleo de glóbulos brancos. Ele chamou a substância de "nucleína" e teorizou que ela poderia ter algo a ver com hereditariedade.

A partir disso, durante a primeira metade do século XX, diversos cientistas se debruçaram sobre o assunto. As principais descobertas vieram mais de 80 anos depois dos estudos de Miescher, em 1953

Rosalind E. Franklin e Maurice H.F. Wilkins, pesquisadores do King's College London, produziram uma série de imagens de difração de raios-X em cristais de DNA. As imagens forneceram a melhor evidência para a natureza helicoidal do DNA.

Antes disso, tanto o químico Linus Pauling, quanto Watson e Crick, haviam gerado modelos errôneos, com as cadeias por dentro e as bases apontando para fora. Ou seja, ao invés de uma dupla hélice fechada, os modelos criados eram mais semelhantes a uma lacraia.

Watson e Crick já haviam descoberto estimativas do conteúdo de água dos cristais de DNA. A partir desses resultados, concluíram que esse conteúdo de água era congruente com as três estruturas de açúcar-fosfato estando do lado de fora da molécula.

A virada de chave que permitiu a descoberta estrutural vencedora do Nobel foi as imagens da Dra. Franklin, entre elas a famosa Foto 51.

No que é amplamente, mas não universalmente, considerado uma violação do protocolo de pesquisa, o Dr. Wilkins forneceu a imagem de raios-X ao Dr. Watson e ao Sr. Crick sem o conhecimento da Dra. Franklin. Após uma série de experimentos falhos, o Dr. Watson e o Sr. Crick eventualmente construíram um modelo físico da molécula a partir da Foto 51.

No livro A Dupla Hélice, Watson fez afirmações sobre o processo da descoberta que desagradaram seus colegas. Na visão deles, Watson elevou a si mesmo enquanto menosprezava outros que estavam envolvidos no projeto.

Polêmicas racistas

Em 2019 o pioneiro em estudos de DNA falou em um programa de TV que os genes causam uma diferença entre negros e brancos em testes de QI. O Cold Spring Harbor Laboratory, onde o cientista mantinha sua base de pesquisas e era conselheiro após sair de Cambridge em 2007, disse que as declarações do cientista de 90 anos eram "infundadas e imprudentes".

Essa não foi a única polêmica de Dr Watson envolvendo o racismo.

Em 2007, o cientista disse ao jornal Times que estava "inerentemente pessimista sobre as perspectivas da África" porque "todas as nossas políticas sociais são baseadas no fato de que a inteligência deles é a mesma que a nossa - enquanto todos os testes dizem que não é bem assim".

Embora sua esperança fosse que todos fossem iguais, ele acrescentou, "pessoas que têm que lidar com funcionários negros descobrem que isso não é verdade".

Após essas declarações, o Dr. Watson perdeu seu cargo de reitor no Laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge, e foi removido de todas as suas funções administrativas.