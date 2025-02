Medicamento parecido com Ozempic reduz sintomas de abstinência de cocaína, revela estudo

Um médico da Universidade de Palermo, na Itália, publicou um estudo de caso envolvendo um adulto usuário de cocaína que apresentou uma diminuição nos sintomas de abstinência ao ser tratado com medicamentos análogos do GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro.

O caso foi detalhado na revista científica Journal of Medical Case Reports pelo médico Vincenzo Maria Romeo. O paciente, um homem obeso com histórico de dependência de cocaína, começou a usar a droga na tentativa de perder peso. Após uma avaliação médica, Romeo e sua equipe prescreveram semaglutida — princípio ativo presente no Ozempic e Wegovy — para tratar a obesidade.

Após 12 semanas, o paciente retornou para acompanhamento e apresentou uma redução de cerca de 12% do peso corporal, como era esperado. No entanto, ele também relatou uma queda significativa no desejo por cocaína. Para quantificar essa mudança, os médicos aplicaram uma avaliação psicológica padrão, que indicou uma redução de 59% na compulsão pela droga.

Além disso, o paciente afirmou sentir-se mais saudável, com mais energia, menos dores articulares e uma visão mais positiva da vida. O principal efeito colateral relatado foi o desconforto gastrointestinal, uma reação comum ao uso da semaglutida, mas foi manejada pela equipe médica.

Diante desse resultado, os pesquisadores sugerem que futuros estudos podem explorar o potencial dos análogos do GLP-1 no tratamento de diversos tipos de dependências químicas. Pesquisas recentes já indicaram que a semaglutida pode ajudar a reduzir o desejo por álcool.

Nos últimos anos, os medicamentos dessa classe ganharam destaque na medicina devido à sua eficácia no tratamento de diabete e, especialmente, da obesidade. Mais recentemente, médicos observaram que pacientes em uso desses remédios também relataram uma redução de compulsões não alimentares, como jogo, consumo excessivo de álcool e o desejo por outras substâncias recreativas.