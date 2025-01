A tecnologia por trás do Ozempic: como a semaglutida controla diabetes e ajuda na perda de peso

Os medicamentos análogos de GLP-1, como a semaglutida presente no Ozempic, vêm ganhando atenção por sua eficácia no controle do diabetes tipo 2 e na promoção da perda de peso. Eles utilizam uma tecnologia que imita o efeito de um hormônio naturalmente liberado pelos intestinos após as refeições, o GLP-1, trazendo diversos benefícios para a saúde metabólica e cardiovascular.

1. Como a semaglutida age no organismo

A semaglutida é um agonista do receptor GLP-1. Em outras palavras, ela se liga aos receptores de GLP-1 e ativa múltiplas respostas fisiológicas que ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue e o apetite. Entre essas ações, destacam-se:

Aumento da secreção de insulina pelas células beta pancreáticas quando os níveis de glicose estão elevados. Supressão da liberação de glucagon, reduzindo a produção de glicose pelo fígado. Retardo no esvaziamento gástrico, fazendo com que os nutrientes sejam absorvidos de forma mais lenta e prolongando a sensação de saciedade. Redução do apetite, devido à ação direta no hipotálamo e em outras regiões cerebrais ligadas ao controle da fome. Melhora na sensibilidade à insulina e maior eficiência na função das células beta.

Graças a pequenas modificações estruturais, a semaglutida presente no Ozempic resiste à degradação por enzimas como a DPP-4, aumentando significativamente sua meia-vida e prolongando seu tempo de ação no organismo.

Ozempic: patente cai em 2026, quando Biomm e EMS devem começar a comercializar biossimilares no Brasil (GettyImages)

2. Ozempic vs. Wegovy: qual a diferença?

Tanto Ozempic quanto Wegovy contêm semaglutida como ingrediente ativo, mas cada um possui finalidades e dosagens específicas:

Indicações médicas Ozempic : Aprovado principalmente para o tratamento de diabetes tipo 2 , mas pode ser prescrito “off-label” para a perda de peso.

: Aprovado principalmente para o tratamento de , mas pode ser prescrito “off-label” para a perda de peso. Wegovy: Aprovado para o gerenciamento de peso em adultos e adolescentes (12 anos ou mais) com obesidade. Diferença de dosagem Ozempic : Geralmente chega a 2 mg de dose máxima.

: Geralmente chega a 2 mg de dose máxima. Wegovy: Pode atingir até 2,4 mg, potencializando a perda de peso. Cobertura e custo Os planos de saúde e os custos variam entre as duas marcas. Em muitos casos, o Wegovy não é coberto para quem não se enquadra nos critérios de obesidade. Eficácia para perda de peso Estudos apontam em média 7% de perda de peso com Ozempic na dosagem típica.

com Ozempic na dosagem típica. O Wegovy, por sua vez, apresenta reduções na faixa de 15% ao longo de 68 semanas em ensaios clínicos.

A escolha entre Ozempic e Wegovy deve ser feita junto a um profissional de saúde, levando em conta o histórico médico, os objetivos de tratamento (controle de glicemia ou redução de peso) e o custo.

3. Benefícios cardiovasculares do semaglutida

Além de regular a glicemia e promover a perda de peso, a semaglutida tem demonstrado benefícios importantes para a saúde do coração. No estudo SELECT, com mais de 17.000 adultos com sobrepeso ou obesidade, porém sem diabetes, o uso da semaglutida reduziu o risco de eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE) em 20%, incluindo infartos e derrames.

Principais pontos sobre os benefícios cardiovasculares

Diminuição de ataques cardíacos, derrames e mortes relacionadas a doenças cardiovasculares.

relacionadas a doenças cardiovasculares. Melhorias em marcadores metabólicos como pressão arterial, triglicerídeos e inflamação.

como pressão arterial, triglicerídeos e inflamação. Efeitos positivos independentes da quantidade de peso perdido ou da presença de diabetes.

da quantidade de peso perdido ou da presença de diabetes. Possível redução do uso de outros medicamentos, como anti-hipertensivos.

Essas evidências reforçam o potencial uso da semaglutida também para indivíduos sem diabetes, mas que apresentam alto risco cardiovascular.

4. Efeitos colaterais e contraindicações

Embora os agonistas do receptor GLP-1 ofereçam resultados notáveis, eles podem gerar efeitos colaterais que variam de leves a mais intensos:

Efeitos gastrointestinais Náuseas, vômitos, diarreia e constipação são comuns, principalmente no início do tratamento ou após o aumento da dose. Riscos raros Pancreatite, problemas na vesícula biliar e lesão renal aguda podem ocorrer, embora com baixa frequência. Possível risco de câncer de tireoide Estudos em animais mostraram um aumento de tumores na tireoide, mas não há confirmação clara em humanos. A FDA incluiu um alerta sobre essa possibilidade. Saúde mental Há investigações sobre eventuais casos de depressão e pensamentos suicidas, embora ainda não exista comprovação de relação direta. Custo e acessibilidade Os medicamentos à base de semaglutida tendem a ser caros, e a cobertura pelos planos de saúde varia.

Qualquer tramento com Ozempic necessita de acompanhamento médico constante.