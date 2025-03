Lua de Sangue: veja fotos do eclipse total da Lua no mundo todo

Aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira, 14, a Lua de Sangue, um eclipse total lunar que acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar e projetando sua sombra sobre o satélite.

A tonalidade avermelhada da Lua durante um eclipse total é resultado da refração da luz solar pela atmosfera terrestre. Durante o fenômeno, os comprimentos de onda mais curtos, como o azul, são dispersos, enquanto a luz vermelha atravessa a atmosfera e alcança a Lua. Esse efeito óptico é semelhante ao que ocorre no pôr do sol, quando o céu adquire tons alaranjados e vermelhos.

Além de seu impacto visual, a Lua de Sangue tem grande importância científica. O estudo da interação da luz solar com os gases atmosféricos pode fornecer informações valiosas sobre a composição da atmosfera terrestre em diferentes altitudes e condições climáticas.

Os eclipses lunares acontecem quando a Terra bloqueia parcial ou totalmente a luz do Sol que ilumina a Lua. Eles são classificados em três tipos principais:

Nos eclipses totais, a Lua pode ganhar a característica tonalidade avermelhada, conhecida como Lua de Sangue, embora nem todos os eventos desse tipo apresentem essa coloração.

Finally got the blood moon. This is a raw unedited/unfiltered photo straight from my camera using a telephoto lens. Incredible. pic.twitter.com/JTHUq8Aq4u

— Bugs (@bugs836) March 14, 2025