Lua de Morango: saiba como ver fenômeno que acontece nesta quarta-feira, 11

A Lua cheia de junho, também conhecida como Lua de Morango, é um dos fenômenos astronômicos mais aguardados de 2025. Este ano, o evento se destaca por sua posição no céu, sendo a mais baixa observada no Hemisfério Norte em 18,6 anos. Já no Hemisfério Sul, o fenômeno será visto mais alto no céu.

Entre os dias 10 e 11 de junho, a Lua será completamente visível no Brasil por volta das 4:45 da manhã (horário de Brasília), mas o melhor momento para observá-la será no anoitecer de 10 de junho, quando ela surgirá com um tom avermelhado e amplo no horizonte.

Por que a Lua de Morango tem esse nome?

O nome Lua de Morango foi dado pelos povos indígenas da América do Norte, que associavam o fenômeno à época da colheita dos morangos silvestres. Embora a Lua não tenha a cor vermelha típica da fruta, sua aparência no horizonte durante o nascer é uma das características mais encantadoras do evento.

Neste momento, ela brilha com um tom ambarino, o que faz com que a Lua de Morango seja um espetáculo tanto para quem aprecia a astronomia quanto para os que querem simplesmente aproveitar a beleza do céu noturno.

A Lua mais baixa no céu: um evento raro

A Lua de Morango de 2025 será especialmente baixa no céu do Hemisfério Norte devido à parada lunar maior, que ocorre em um ciclo de 18,6 anos.

Isso acontece devido à precessão nodal, um movimento gradual da órbita da Lua que faz com que seus pontos de cruzamento com a eclíptica variem ao longo do tempo, alcançando seus extremos durante este ciclo. A Lua estará em seu ponto mais baixo desde 2006, o que torna este evento ainda mais raro e significativo para os observadores no Hemisfério Norte.

Como observar a Lua de Morango

Para ter a melhor visão do fenômeno, escolha locais com pouca poluição luminosa e que permitam uma visão clara do horizonte leste, onde a Lua surgirá de forma mais intensa.

Binóculos ou telescópios também são recomendados para quem deseja observar os detalhes da superfície lunar, como as marcas de impactos de asteroides, que se tornam mais evidentes durante esses momentos.

A Lua de Morango será visível também em outras partes do mundo, e em algumas regiões, como no Pacífico Sul, os observadores poderão presenciar a ocultação da estrela Antares, a mais brilhante da constelação de Escorpião, pela Lua. Esse espetáculo adicional tornará o evento ainda mais emocionante para quem estiver acompanhando a noite de 10 para 11 de junho.