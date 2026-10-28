Uma técnica de 5 minutos do Google transforma líderes procrastinadores em produtivos

Em um ambiente corporativo onde o excesso de demandas e a pressão por resultados frequentemente levam à procrastinação, uma técnica simples — e surpreendentemente eficaz — tem se destacado.

A consultora executiva de produtividade da empresa, Laura Mae Martin, compartilhou a estratégia que ela mesma aplica em momentos de esgotamento: “aja como seu próprio assistente”. As informações foram retiradas de CNBC.

Separar planejamento de execução: o salto de performance

A técnica consiste em uma inversão de papéis: o profissional deve imaginar que é o assistente de si mesmo e se perguntar: “O que eu faria agora para facilitar o trabalho do meu chefe amanhã?”.

Organizar prioridades, decidir com clareza e conduzir equipes sob pressão estão entre as competências trabalhadas no MBA Executivo em Liderança e Gestão da Saint Paul. Conheça o programa

Essa abordagem permite separar o planejamento da execução e facilita a organização mental, fator essencial para quem ocupa posições de liderança ou gestão.

A aplicação prática pode ser tão simples quanto abrir um arquivo de apresentação em branco, salvar links e imagens úteis ou encontrar um esboço de referência.

Esses pequenos passos são, segundo Martin, o suficiente para quebrar a resistência inicial e deixar o terreno pronto para uma execução mais leve e produtiva.

"Foi uma mudança de energia que me ajudou a me livrar daquele medo de fazer algo grande e fez com que a tarefa parecesse administrável" Laura Mae Martin, consultora executiva de produtividade da empresa

Foco sem distrações: o ambiente como extensão da produtividade

Martin também reforça que atuar como seu próprio assistente envolve eliminar antecipadamente todas as possíveis distrações. Isso inclui:

Organizar o ambiente

Preparar lanches e água

Silenciar o celular

Fechar abas desnecessárias no navegador

Esse cuidado com o ambiente de trabalho é ainda mais essencial para profissionais que lideram equipes ou projetos. Em posições de comando, onde decisões precisam ser tomadas com clareza e rapidez, um pequeno ruído pode custar tempo — e eficiência.

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Liderança estratégica para quem já ocupa cargos de gestão

Com a missão de formar executivos preparados para os desafios da nova economia, a Saint Paul oferece o MBA Executivo em Liderança e Gestão, voltado a profissionais que já atuam da coordenação para cima e se preparam para posições de alta liderança.

O programa soma 472 horas e combina liderança estratégica, gestão de pessoas, ciência de dados para líderes, comportamento organizacional, HR Analytics e ESG. Ao longo do curso, os alunos desenvolvem soft skills com o Diário de Bordo e contam com tutoria especializada e acesso à plataforma LIT. A turma reúne gerentes, diretores e executivos C-level de diferentes setores.

As aulas acontecem aos sábados, a cada três semanas, das 9h às 16h30, na unidade Consolação, em São Paulo, com transmissão ao vivo para quem prefere acompanhar online. Ao final, o aluno recebe certificado de especialização lato sensu reconhecido pelo MEC.