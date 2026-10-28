Uma técnica de 5 minutos do Google transforma líderes procrastinadores em produtivos

(Imagem gerada por inteligência artificial/Adobe Firefly/Exame)
Redatora
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14h38.
Em um ambiente corporativo onde o excesso de demandas e a pressão por resultados frequentemente levam à procrastinação, uma técnica simples — e surpreendentemente eficaz — tem se destacado.
A consultora executiva de produtividade da empresa, Laura Mae Martin, compartilhou a estratégia que ela mesma aplica em momentos de esgotamento: “aja como seu próprio assistente”. As informações foram retiradas de CNBC.
A técnica consiste em uma inversão de papéis: o profissional deve imaginar que é o assistente de si mesmo e se perguntar: “O que eu faria agora para facilitar o trabalho do meu chefe amanhã?”.
Essa abordagem permite separar o planejamento da execução e facilita a organização mental, fator essencial para quem ocupa posições de liderança ou gestão.
A aplicação prática pode ser tão simples quanto abrir um arquivo de apresentação em branco, salvar links e imagens úteis ou encontrar um esboço de referência.
Esses pequenos passos são, segundo Martin, o suficiente para quebrar a resistência inicial e deixar o terreno pronto para uma execução mais leve e produtiva.
Martin também reforça que atuar como seu próprio assistente envolve eliminar antecipadamente todas as possíveis distrações. Isso inclui:
Esse cuidado com o ambiente de trabalho é ainda mais essencial para profissionais que lideram equipes ou projetos. Em posições de comando, onde decisões precisam ser tomadas com clareza e rapidez, um pequeno ruído pode custar tempo — e eficiência.
Com a missão de formar executivos preparados para os desafios da nova economia, a Saint Paul oferece o MBA Executivo em Liderança e Gestão, voltado a profissionais que já atuam da coordenação para cima e se preparam para posições de alta liderança.
O programa soma 472 horas e combina liderança estratégica, gestão de pessoas, ciência de dados para líderes, comportamento organizacional, HR Analytics e ESG. Ao longo do curso, os alunos desenvolvem soft skills com o Diário de Bordo e contam com tutoria especializada e acesso à plataforma LIT. A turma reúne gerentes, diretores e executivos C-level de diferentes setores.
As aulas acontecem aos sábados, a cada três semanas, das 9h às 16h30, na unidade Consolação, em São Paulo, com transmissão ao vivo para quem prefere acompanhar online. Ao final, o aluno recebe certificado de especialização lato sensu reconhecido pelo MEC.