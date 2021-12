Filha de astronauta pioneiro Alan Shepard vai ao espaço com Blue Origin

A primogênita do astronauta norte-americano Alan Shepard fez um passeio até o espaço, neste sábado, a bordo do foguete Blue Origin 60 anos após o famoso voo suborbital da Nasa de seu falecido pai no início da era espacial.

Laura Shepard Churchley, de 74 anos, que era estudante na época que seu pai voou pela primeira vez para o espaço, se tornou um dos seis passageiros a bordo da nave New Shepard, da Blue Origin, de Jeff Bezos, que decolou nas redondezas da cidade de Van Horn, no oeste do Texas.

A cápsula da tripulação foi carregada no topo da nave totalmente autônoma de seis andares de altura e separada do foguete impulsionador enquanto subia a uma altitude de cerca de 350.000 pés (106 km), antes de cair de volta à Terra, descendo sob uma cobertura de pára-quedas para o solo do deserto para um pouso seguro.

Todo o voo, da decolagem ao toque no solo no retorno, durou pouco mais de 10 minutos, com a tripulação experimentando alguns minutos de ausência de gravidade no ápice do voo suborbital.

O impulsionador reutilizável do veículo de lançamento retornou à Terra e pousou em um campo aberto a uma curta distância de onde a cápsula pousou momentos depois.

Bezos chegou com membros da equipe de recuperação da Blue Origin para saudar e abraçar os astronautas recém-formados à medida em que deixavam a cápsula sorridentes e vestidos com trajes na cor azul. Em meio a aplausos, Bezos entregou um broche com formato de asas a cada um dos tripulantes.

A espaçonave em si tem o nome de Alan Shepard que, em 1961, fez história como a segunda pessoa, e o primeiro norte-americano, a viajar para o espaço -- um voo suborbital de 15 minutos como um dos astronautas originais da Nasa.

Uma década depois, Shepard caminhou na lua como comandante da missão Apollo 14.