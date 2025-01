Estudo revela qual é o filho preferido dos pais

O estudo investigou a relação entre as características das crianças e as variações no tratamento parental, analisando fatores moderadores como idade da criança, sexo dos pais e métodos de avaliação.

Foram examinados aspectos como ordem de nascimento, gênero, temperamento e traços de personalidade (extroversão, afabilidade, abertura, conscienciosidade e neuroticismo) para compreender sua conexão com o favoritismo parental.