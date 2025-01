Startup com tecnologia que detecta câncer de pele recebe investimento de US$ 260 milhões Fundada pelo criador do Spotify, a Neko Health tem clínicas apenas no Reino Unido e, com o investimento, pretende expandir seu atendimento para os Estados Unidos

BERLIN, GERMANY - MARCH 14: Spotify founder Daniel Ek speaks at the 19th International Conference on Competition at Steigenberger Hotel am Kanzleramt on March 14, 2019 in Berlin, Germany. Ek discussed how fair competition enables consumers and innovators to win. (Photo by Sebastian Reuter/Getty Images for Spotify) (Getty Images)