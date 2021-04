Doença desconhecida atinge 40 pessoas no Canadá

O Canadá reportou mais de 40 casos de pessoas com uma doença cerebral desconhecida em New Brunswick. As pessoas apresentaram sintomas como mudanças de comportamento, alucionações e dores no corpo. Em uma coletiva de imprensa a Dra. Jennifer Russell, diretora médica de saúde da província, afirmou que a condição é "muito provavelmente uma nova doença".

Dos 43 casos preliminarmente identificados, 35 foram confirmados, enquanto os outros ainda estão em análise. Russell disse, também, que a doença é parecida com a Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurológica fatal já conhecida, causada por particulas de proteínas.

Pesquisadores ainda não sabem se a nova doença é uma variante da Creutzfeldt-Jakob ou se é uma doença neurológica totalmente nova.

Os casos registrados foram em dois pontos: na Península Acadiana e na região de Moncton. Os casos foram identificados em diferentes faixas etárias.

“Ainda não conseguimos encontrar um agente causal, exceto que tudo o que analisamos até agora sugere que se trata de uma exposição ambiental de algum tipo que é adquirida por meio de alimentos, água, ar, atividades profissionais ou de lazer", segundo Alier Marrero, neurologista do Dumont University Hospital Center em Moncton, que está investigando o caso, em entrevista ao site Medscape Medical News. A ligação entre a doença e toxinas ambientais também é investigada, de acordo com a CBC .

Os pesquisadores analisam a possibilidade de o primeiro caso da doença ter sido registrado ainda em 2015 e se outros 11 casos de 2019 também têm relação com a doença detectada no Canadá.