Delta foi detectada em 99% dos testes em todo o mundo nos últimos 60 dias

A variante Delta do coronavírus, originalmente identificada na Índia em outubro de 2020, foi detectada em 99,7% de quase 800.000 testes sequenciados nos últimos 60 dias.

A informação vem de um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado nesta terça-feira, 16. Os testes foram sequenciados pelo banco de dados GISAID, maior plataforma internacional sobre o coronavírus.

Conhecida também como B.1.617, a variante Delta é mais infecciosa e melhor na evasão de anticorpos. No Brasil, ela é responsável por 90% dos casos atualmente, de acordo com informações da Agência Brasil.

Ao todo, a cepa já está presente em 166 países, mas o relatório da OMS indica que sua propagação na América do Sul tem sido mais lenta, onde outras variantes, como Gamma, Lambda e Mu, têm predominado.

Levando em consideração as informações do GISAID, as três cepas presentes na América do Sul representam menos de 0,1% dos testes sequenciados nos últimos 60 dias. Os números, porém, podem ser subestimados, já que nem todos os países têm acesso aos equipamentos necessários para realizar sequenciamentos do vírus.