OMS anuncia nova nomenclatura para variantes da covid-19; veja lista

Para evitar o estigma contra países, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que as variantes do coronavírus devem receber o nome de letras do alfabeto grego, em vez do local onde a cepa foi descoberta primeiro.

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy.

Os rótulos não têm o intuito de substituir nomes científicos (como as denominações B.1.1.7, P.1, entre outras), já que transmitem informações valiosas para pesquisas. A decisão de adotar o novo sistema de nomenclatura veio após meses de deliberações com especialistas da OMS, com o objetivo de diminuir a discriminação entre países.

“Embora tenham suas vantagens, esses nomes científicos podem ser difíceis de dizer e lembrar e estão sujeitos a relatórios incorretos. Como resultado, as pessoas muitas vezes recorrem a variantes pelos locais onde são detectadas, o que é estigmatizante e discriminatório", afirma a OMS, que quer incentivar autoridades, meios de comunicação e outros a adotarem os novos rótulos.

No início deste mês, a Índia ordenou que redes sociais removessem qualquer conteúdo que mencionasse a cepa B.1.167.2 como "variante indiana", alegando que continuar com tal nomenclatura poderia "gerar erros de comunicação e ferir a imagem do país".

Outro fator relevante para a decisão da OMS é a discriminação contra asiáticos, que vem crescendo desde o primeiro surto da covid-19 em Wuhan, na China. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuamente se referia ao SARS-CoV-2 como "vírus chinês" — ação que, de acordo com estudo, causou levante anti-asiático nas redes sociais.

“Nenhum país deve ser estigmatizado por detectar e relatar variantes”, disse Maria Van Kerkhove, epidemiologista da OMS.

Variantes de preocupação (VOC)

Existem quatro cepas designadas como variantes de preocupação, porque apresentam evidências de serem mais transmissíveis ou resistentes à resposta imunológica. Agora, as VOCs irão receber as seguintes nomenclaturas, levando em consideração sua ordem de detecção:

B.1.1.7 (variante britânica) será Alfa

B.1.351 (variante sul-africana) será Beta

P.1 (variante brasileira) será Gama

B.1.617.2 (variante indiana) será Delta

Variantes de interesse (VOI)

As VOIs são aquelas cepas que não podem ser consideradas VOCs, mas foram registradas e estão sob observação.

Vale ressaltar que todo vírus sofre mutações em seu material genético, mas nem todas necessariamente causarão alguma alteração no vírus, de acordo com a Rede Análise Covid-19 e o Instituto Serrapilheira.

Pesquisadores internacionais, por exemplo, já reuniram mais de 1,2 milhão de genomas da covid-19 através da plataforma GISAID.

As VOIs também recebem uma nova nomenclatura:

B.1.427/B.1.429 (encontrada nos EUA) será Epsilon

P.2 (encontrada no Brasil) será Zeta

B.1.525 (encontrada em "vários países") será Eta

P.3 (encontrada nas Filipinas) será Theta

B.1.526 (encontrada nos EUA) será Iota

B.1.617.1 (encontrada na Índia) será Kappa