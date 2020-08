Crianças podem ser mais contagiosas que adultos, diz Harvard

Um estudo feito pela universidade americana de Harvard apontou que as crianças podem ter maior carga viral do novo coronavírus e serem mais contagiosas que os adultos. Isso porque as crianças têm mais carga viral da covid-19 nas vias aéreas, principal vetor da doença.

Para chegar a essa conclusão foram analisadas 192 pessoas com idades entre 0 e 22 anos. Dessas, 26% tiveram o diagnóstico de covid-19 e apenas 51% das infectadas apresentou algum sintoma do vírus, como a febre, sendo que 18 apresentaram sintomas da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P).

A idade das crianças, segundo a observação dos pesquisadores, não fez diferença em relação à carga viral, ao contrário do que outras pesquisas apontam — todos foram capazes de infectar outras pessoas, independentemente desse fator.

Apesar disso, as crianças tem menos riscos de desenvolverem quadros graves da doença.

Mas a descoberta acende um alerta em tempos de volta às aulas: será que as escolas no mundo todo estão prontas?