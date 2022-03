Cosmonautas pousam na Estação Espacial vestidos com as cores da Ucrânia

Três cosmonautas da Rússia chegaram na Estação Espacial Internacional com um traje diferente do que estamos acostumados. Ao invés do tradicional azul da Roscosmos, os astronautas estavam usando amarelo com detalhes azuis, as mesmas cores da bandeira da Ucrânia.

Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov tiveram sua chegada transmitida pelo canal oficial da agência espacial russa. Ao ser questionado sobre a escolha de tons, o comandante da missão, Artemyev, disse que eles tinham "muito tecido amarelo sobrando no armazém", de acordo com a usuária do Twitter, Katya Pavlushchenko.

Entusiasta da exploração espacial, Pavlushchenko fez uma série de tuítes sobre a escolha dos cosmonautas. De acordo com ela, cada tripulação tem direito a escolher um esquema de cores próprio, mas os tons mais usados são azul e branco. Um tecido amarelo nunca teria sido usado até então.

O porta-voz da Roscosmos, Dmitry Strugovets, disse que os trajes de voo amarelos simbolizam o emblema da Bauman Moscow State Technical University, na qual os três cosmonautas se formaram.

“Este projeto foi aprovado muito antes dos eventos atuais”, disse Strugovets no Telegram. “Ver a bandeira ucraniana em todos os lugares e em tudo é uma loucura.”

Russian cosmonauts arrived at the International Space Station wearing Ukrainian colours, in a statement of opposition to Vladimir Putin’s illegal invasion. No small thing when you’re from a country rules by authoritarianism. 🇺🇦 #Russia #Russians #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/Phovb2Ucl9 — Bleeding Heart Liberal Marine (@BleedingMarine) March 19, 2022

A Nasa chegou a afirmar no final de fevereiro que ambos os países seguiam trabalhando "tranquilamente no espaço, mas as sanções de Biden em itens de alta tecnologia fez as coisas esquentarem nas últimas semanas.

O chefe da Agência Espacial da Rússia, Dmitry Rogozin, ameaçou deixar o astronauta norte-americano Mark Vande Hei na Estação Espacial Internacional, mas a comunidade de astronautas parece estar mantendo a paz na baixa órbita da Terra. Vande Hei irá retornar com dois cosmonautas no final do mês.