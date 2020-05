Coronavírus circulava no Brasil quase um mês antes de 1º caso confirmado

O novo coronavírus começou a se espalhar pelo Brasil por volta da primeira semana de fevereiro, mais de 20 dias antes do primeiro caso ser diagnosticado pelas autoridades de saúde no final daquele mês, afirmou um estudo liderado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta segunda-feira.

O primeiro caso confirmado de covid-19 pelo Ministério da Saúde foi registrado em 26 de fevereiro, em um passageiro que retornou da Itália para o Brasil. O estudo da Fiocruz, no entanto, aponta que o vírus já circulava pelo país mesmo antes do Carnaval, que ocorreu de 22 a 26 de fevereiro.

Segundo o estudo do Instituto Oswaldo Cruz, que utiliza uma metodologia estatística de inferência a partir dos registros de óbitos, o vírus responsável pela doença respiratória covid-19 já circulava pelo país 40 dias antes das primeiras confirmações oficiais de transmissão comunitária, em 13 de março.

Dados de hospitalização por sintomas respiratórios agudos graves (SRAG) apoiam a estimativa de que a transmissão local da Covid-19 começou no início de fevereiro, uma vez que o número de internações encontra-se acima do observado em 2019 desde meados de fevereiro de 2020, de acordo com a Fiocruz.

“Esses dados epidemiológicos confirmam a introdução do Sars-CoV-2 no Brasil desde o fim de janeiro e claramente sustentam nossos resultados, que apontam que o vírus estava circulando na população brasileira desde o início de fevereiro”, disse o pesquisador do Laboratório de Aids e Imunologia Molecular do IOC/Fiocruz, Gonzalo Bello, coordenador da pesquisa, em nota divulgada pela Fiocruz.

O Brasil chegou nesta segunda-feira a 168.331 casos confirmados do novo coronavírus, com 11.519 mortes.