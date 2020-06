China deixa de usar na medicina animal suspeito de transmitir covid-19

A China removeu as escamas do pangolim da lista de ingredientes considerados seguros para uso medicinal. A medida foi tomada após a Administração Estadual de Florestas e Pastagens do país elevar ao grau máximo a necessidade de proteção desses animais.

Os pangolins são apontados por pesquisadores como possíveis intermediários do novo coronavírus de morcegos que saltou para os seres humanos, causando a pandemia de covid-19.

As escamas do pangolim faziam parte da farmacopeia da Medicina Tradicional Chinesa. Na crença chinesa, os ingredientes podem trazer benefícios sexuais e de saúde a quem consumi-los. No entanto, não há evidência científica que embase a crença.

Mais de 200.000 pangolins são consumidos na Ásia por ano. Naturais de países como Laos, Tailândia e Índia, os animais, vivos ou mortos, são traficados para a região.

Apesar de os pangolins serem portadores de outros coronavírus, que podem, eventualmente, saltar para a espécie huamana, ainda não há evidência de que eles tenham efetivamente atuado como transmissores da covid-19.