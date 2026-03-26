Células 'zumbis' voltam à vida após transplante de genoma

Um experimento publicado na revista Nature nesta semana trouxe uma provocação direta à forma como entendemos a vida e a morte no nível celular. Cientistas conseguiram “ressuscitar” células bacterianas inativas ao substituir completamente seu material genético, criando o que estão chamando de células “zumbis”.

Na prática, o processo começa com células que tiveram seu DNA destruído. Elas continuam estruturalmente intactas, mas não conseguem mais funcionar ou se reproduzir. É aí que entra o ponto-chave do estudo: os pesquisadores inseriram nelas um genoma completo e funcional de outra bactéria.

O resultado foi surpreendente. Essas células, que estavam biologicamente inativas, voltaram a crescer e se dividir normalmente. Ou seja, passaram a funcionar como organismos vivos novamente, guiadas exclusivamente pelo novo DNA transplantado.

O que são as “células zumbis”

O apelido não é por acaso. Essas células não estão exatamente mortas no sentido estrutural, mas também não estão vivas do ponto de vista funcional. Elas existem em um estado intermediário, incapazes de executar processos básicos da vida.

Ao receber um novo genoma, elas deixam esse estado “suspenso” e passam a operar como se fossem outra célula. Isso reforça uma ideia central da biologia moderna, de que o DNA não apenas influencia a vida, ele praticamente a define.

Por que esse experimento é diferente

A ciência já havia tentado transplantes de genoma antes, mas enfrentava um problema recorrente: a mistura entre o DNA original e o novo. Isso dificultava saber se a célula realmente tinha sido “reprogramada” ou apenas modificada parcialmente.

Neste novo estudo, os pesquisadores eliminaram completamente o genoma original antes da inserção do novo. Isso criou uma condição mais limpa e confiável. Se a célula voltasse a funcionar, só poderia ser por causa do DNA transplantado.

Esse detalhe técnico muda bastante o peso da descoberta porque reduz ambiguidades e fortalece a evidência de que a célula foi totalmente “reiniciada”.

O que isso muda na prática?

O impacto não está em “reviver mortos” no sentido humano, e aqui vale um freio importante para não exagerar a interpretação. Estamos falando de bactérias em laboratório, não de organismos complexos.

Mas as aplicações potenciais são amplas. Esse tipo de técnica pode permitir a criação de microrganismos sob medida para tarefas específicas, como produção de medicamentos, desenvolvimento de vacinas ou até limpeza de poluentes ambientais.

Também abre caminho para testar genomas sintéticos de forma mais precisa, o que acelera pesquisas em biotecnologia e engenharia genética.

O ponto mais desconfortável

A descoberta também levanta questões difíceis. Se uma célula pode “voltar à vida” apenas com a troca de DNA, então a fronteira entre vida e morte se torna menos rígida do que parecia.

Isso não significa que estamos perto de aplicar isso em humanos, mas indica que a vida, no nível mais básico, pode ser mais programável do que intuitivamente se imagina. E isso inevitavelmente traz debates sobre limites éticos, biossegurança e uso dessa tecnologia.