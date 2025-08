Cadê o Sol? Eclipse solar mais longo do século já tem data para acontecer; saiba quando

O céu novamente será palco de um dos fenômenos astronômicos mais esperados: o eclipse solar total. Visível em uma faixa estreita, o eclipse mais longo do século atravessará dez países do Oriente Médio e do Norte da África, incluindo Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iémen e Somália. O fenômeno está previsto para ocorrer no dia 2 de agosto de 2027, de acordo com informações do site Eclipse Wise.

Durante o eclipse, a Lua cobrirá completamente o Sol, criando a fase conhecida como "totalidade". Embora uma parte significativa da Europa, África e Ásia possa observar o fenômeno parcialmente, apenas os países na trajetória da umbra — a sombra total da Lua — terão a experiência completa.

A "rota de totalidade" será marcada por mapas detalhados, permitindo que aqueles que queiram assistir ao espetáculo, consigam estimar a duração exata do fenômeno e o melhor local para observação, com informações específicas sobre horários e a intensidade do eclipse em várias cidades ao longo do caminho.

Segundo o site de astronomia especializado em eclipses, esta será uma das séries mais impressionantes do ciclo Saros 136, que produz os eclipses solares mais longos da história.

Com a expectativa de milhões de turistas e astrônomos viajando para as regiões visíveis, os especialistas afirmam que fenômeno de 2027 é um marco na ciência e um espetáculo único para quem deseja vivenciar.

Além de uma rara oportunidade para os admiradores do universo, este evento também apresenta um grande potencial para pesquisas científicas, oferecendo uma chance de estudar a corona solar e outras características do Sol.

Como se preparar para assistir ao eclipse total?

Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), apesar de raro e impressionante, o eclipse solar deve ser admirado com muito cuidado. Os especialistas explicam que o Sol produz radiações extremamente prejudiciais aos olhos e, caso visto diretamente e sem nenhuma proteção, pode causar queimaduras na retina e afetar a visão.

Tradições antigas, como observar o eclipse através de radiografias, negativos de fotografia ou até mesmo óculos escuros comuns, são comprovadamente falhas e podem levar a danos permanentes.

Para curtir o fenômeno sem prejuízo, a SBO alerta para o uso do filtro de soldador número 14 — valor mínimo para proteger os olhos.

Em caso de contato direto com a luz do Sol, é necessário buscar imediatamente um oftalmologista para tentar diminuir os efeitos das queimaduras. Os médicos também alertam que admirar o eclipse por muito tempo deve ser evitado, preferindo fazer observações intercaladas para diminuir o período de exposição da radiação.