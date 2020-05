Cada dois brasileiros infectados passam coronavírus a três pessoas

Cada dois brasileiros infectados pelo novo coronavírus transmitem a doença a outras três pessoas. A estimativa foi feita por Rubens Lichtenthäler Filho, físico nuclear e professor da USP, e por seu filho, Daniel, que é médico no Hospital Israelita Albert Einstein.

O número representa o número básico de reprodução de vírus no Brasil. Com as medidas de distanciamento social, o número diminui desde que o vírus chegou ao país.

Em 26 de fevereiro, cada infectado passava o vírus a 3,5 pessoas. Nesta semana, o número está em 1,4. Com isso, cada duas pessoas contagiadas transmitem o vírus a outras três. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

As medidas de distanciamento social são adotadas para causar o achatamento da curva de novos casos, de modo que o sistema de saúde tenha capacidade de atender aos infectados de maneira adequada. Os especialistas, no entanto, ressaltam que o efeito da quarentena só pode ser visto no longo prazo.

Nesta quinta-feira, o Brasil superou, pela primeira vez, mais de mil mortes por covid-19 em um dia. O país registrou 27% das mortes causadas pela doença no mundo.