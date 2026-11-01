Ciência

Novembro Azul: o que todo homem precisa saber sobre o câncer de próstata

Doença pode não apresentar sinais nos estágios iniciais; entenda os sintomas, fatores de risco e quando os exames podem ser indicados

Novembro Azul: campanha chama atenção para os sintomas, fatores de risco e cuidados relacionados ao câncer de próstata (Freepik)

Novembro Azul: campanha chama atenção para os sintomas, fatores de risco e cuidados relacionados ao câncer de próstata (Freepik)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 06h00.

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O Novembro Azul, campanha realizada durante o mês de novembro, busca conscientizar a população sobre a saúde masculina, sobretudo o câncer de próstata. A iniciativa destaca a importância de reconhecer sintomas, fatores de risco e buscar acompanhamento médico.

O câncer de próstata é o tipo de tumor mais frequente entre os homens brasileiros, desconsiderando o câncer de pele não melanoma. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa para o triênio de 2023 a 2025 foi de 71.730 novos casos por ano.

A campanha também procura ampliar o debate sobre os cuidados com a saúde masculina, que vão além das doenças da próstata.

O que é o Novembro Azul?

O Novembro Azul é um movimento de conscientização sobre a saúde dos homens, com destaque para o câncer de próstata.

No Brasil, a campanha começou em 2011, por iniciativa do Instituto Lado a Lado pela Vida. Desde então, passou a integrar ações de conscientização realizadas por instituições de saúde.

A proposta é incentivar o reconhecimento de possíveis alterações no organismo e a procura por orientação profissional.

Quais são os sintomas do câncer de próstata?

Segundo Alexandre R. Marra, pesquisador do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein (IIEP), o câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas nos estágios iniciais.

Em análise publicada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, o especialista explica que, quando surgem, os sinais podem ser semelhantes aos de doenças benignas da próstata.

Entre as possíveis manifestações estão:

  • Dificuldade para urinar: redução da força do jato urinário ou dificuldade para iniciar a micção.
  • Aumento da frequência urinária: necessidade de urinar mais vezes, especialmente durante a noite.
  • Sangue na urina: alteração que exige avaliação médica.
  • Dor óssea: pode ocorrer em casos avançados, quando o câncer se espalha para os ossos.

Esses sintomas não indicam necessariamente a presença de câncer. Outras condições, como o aumento benigno da próstata, também podem provocá-los.

Fatores de risco para o câncer de próstata

Segundo o Inca, algumas características estão associadas a uma maior probabilidade de desenvolver a doença.

Entre os principais fatores de risco estão:

  • Idade: o risco aumenta com o envelhecimento, especialmente após os 50 anos.
  • Histórico familiar: ter pai ou irmão com câncer de próstata pode elevar o risco.
  • Obesidade: o excesso de gordura corporal está associado a maior risco de formas avançadas da doença.

A presença desses fatores não significa que o câncer necessariamente será desenvolvido.

Quando fazer exames para câncer de próstata?

A investigação do câncer de próstata pode envolver o exame de sangue para dosagem do antígeno prostático específico (PSA) e o toque retal.

Entretanto, o Ministério da Saúde e o Inca não recomendam o rastreamento populacional de rotina para homens sem sintomas, devido aos possíveis riscos de resultados falso-positivos, sobrediagnóstico e tratamentos desnecessários.

A decisão sobre realizar exames em pessoas sem sintomas deve considerar os benefícios e riscos, com orientação profissional.

Homens com alterações urinárias, sangue na urina ou outros sinais suspeitos devem procurar atendimento médico para investigação.

Como é feito o tratamento do câncer de próstata?

O tratamento depende do estágio da doença, das características do tumor e das condições clínicas do paciente. As principais possibilidades incluem:

  • Vigilância ativa: acompanhamento periódico de determinados tumores de baixo risco, sem tratamento imediato.
  • Cirurgia: retirada da próstata em casos selecionados.
  • Radioterapia: uso de radiação para destruir células cancerígenas.
  • Terapia hormonal: redução ou bloqueio da ação de hormônios que favorecem o crescimento do tumor.
  • Quimioterapia: utilização de medicamentos para combater células cancerígenas, principalmente em situações específicas de doença avançada.

Em alguns casos, diferentes tratamentos podem ser combinados. A escolha depende de avaliação individualizada, considerando a extensão do câncer e os possíveis efeitos de cada abordagem.

Novembro Azul também reforça outros cuidados com a saúde masculina

Além do câncer de próstata, a campanha chama atenção para a importância do acompanhamento da saúde ao longo da vida. Consultas médicas, avaliação de fatores de risco e atenção a sintomas ajudam a identificar diferentes problemas de saúde.

O cuidado também envolve hábitos como alimentação equilibrada, prática de atividade física e controle do peso corporal.

A principal orientação é procurar atendimento diante de alterações persistentes e discutir com profissionais de saúde quais avaliações são adequadas para cada situação.

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