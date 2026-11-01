Novembro Azul: o que todo homem precisa saber sobre o câncer de próstata

Novembro Azul: campanha chama atenção para os sintomas, fatores de risco e cuidados relacionados ao câncer de próstata (Freepik)
Redatora
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 06h00.
O Novembro Azul, campanha realizada durante o mês de novembro, busca conscientizar a população sobre a saúde masculina, sobretudo o câncer de próstata. A iniciativa destaca a importância de reconhecer sintomas, fatores de risco e buscar acompanhamento médico.
O câncer de próstata é o tipo de tumor mais frequente entre os homens brasileiros, desconsiderando o câncer de pele não melanoma. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa para o triênio de 2023 a 2025 foi de 71.730 novos casos por ano.
A campanha também procura ampliar o debate sobre os cuidados com a saúde masculina, que vão além das doenças da próstata.
O Novembro Azul é um movimento de conscientização sobre a saúde dos homens, com destaque para o câncer de próstata.
No Brasil, a campanha começou em 2011, por iniciativa do Instituto Lado a Lado pela Vida. Desde então, passou a integrar ações de conscientização realizadas por instituições de saúde.
A proposta é incentivar o reconhecimento de possíveis alterações no organismo e a procura por orientação profissional.
Segundo Alexandre R. Marra, pesquisador do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein (IIEP), o câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas nos estágios iniciais.
Em análise publicada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, o especialista explica que, quando surgem, os sinais podem ser semelhantes aos de doenças benignas da próstata.
Entre as possíveis manifestações estão:
Esses sintomas não indicam necessariamente a presença de câncer. Outras condições, como o aumento benigno da próstata, também podem provocá-los.
Segundo o Inca, algumas características estão associadas a uma maior probabilidade de desenvolver a doença.
Entre os principais fatores de risco estão:
A presença desses fatores não significa que o câncer necessariamente será desenvolvido.
A investigação do câncer de próstata pode envolver o exame de sangue para dosagem do antígeno prostático específico (PSA) e o toque retal.
Entretanto, o Ministério da Saúde e o Inca não recomendam o rastreamento populacional de rotina para homens sem sintomas, devido aos possíveis riscos de resultados falso-positivos, sobrediagnóstico e tratamentos desnecessários.
A decisão sobre realizar exames em pessoas sem sintomas deve considerar os benefícios e riscos, com orientação profissional.Homens com alterações urinárias, sangue na urina ou outros sinais suspeitos devem procurar atendimento médico para investigação.
O tratamento depende do estágio da doença, das características do tumor e das condições clínicas do paciente. As principais possibilidades incluem:
Em alguns casos, diferentes tratamentos podem ser combinados. A escolha depende de avaliação individualizada, considerando a extensão do câncer e os possíveis efeitos de cada abordagem.
Além do câncer de próstata, a campanha chama atenção para a importância do acompanhamento da saúde ao longo da vida. Consultas médicas, avaliação de fatores de risco e atenção a sintomas ajudam a identificar diferentes problemas de saúde.
O cuidado também envolve hábitos como alimentação equilibrada, prática de atividade física e controle do peso corporal.
A principal orientação é procurar atendimento diante de alterações persistentes e discutir com profissionais de saúde quais avaliações são adequadas para cada situação.