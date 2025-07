Zuckerberg vai superar Musk? CEO da Meta ganha mais de R$ 5,4 bilhões em um dia

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, está cada vez mais perto de alcançar Elon Musk na corrida pelo topo da lista dos mais ricos do mundo. Em uma virada surpreendente, o americano por trás do Facebook viu sua fortuna crescer em mais de US$ 1,5 bilhão (aproximadamente R$ 5,4 bilhões) em um único dia, totalizando US$ 260 bilhões. Esse salto coloca Zuckerberg na segunda posição do ranking global.

Há uma diferença de aproximadamente US$ 100 milhões entre os dois. Elon Musk, dono da Tesla e SpaceX, ocupa a primeira posição no ranking de bilionários com uma fortuna de US$ 363 bilhões. O empresário viu sua riqueza diminuir em US$ 4,38 bilhões recentemente, com um declínio de 69,7 bilhões de dólares em 2025 até agora. O motivo principal foi a queda nas ações da Tesla, motivados por protestos e o envolvimento de Musk no governo de Donald Trump.

Vale ressaltar que há uma diferença de US$ 20 milhões entre Jeff Bezos (3°) e Zuckerberg (2°), e os dois bilionários constantemente passam um ao outro. As últimas vezes que o CEO da Meta ultrapassou Bezos foi em outubro de 2024 e maio de 2025.

O grande impulso de Zuckerberg

O principal motor por trás desse crescimento foi o anúncio feito nesta segunda-feira, 30. Em um movimento estratégico, a Meta anunciou a criação do Meta Superintelligence Labs (MSL), um laboratório dedicado ao desenvolvimento de superinteligência e IA de próxima geração. A empresa já destinou US$ 70 bilhões para garantir que se mantenha à frente no desenvolvimento de IA, mas, hoje, é uma das big techs que mais está atrasada quando o assunto é IA generativa.

Para liderar esse esforço, Zuckerberg recrutou o renomado Alexandr Wang, ex-CEO da Scale AI, para assumir o cargo de Chief AI Officer (CAIO) da Meta. Wang é conhecido pelo seu trabalho no desenvolvimento de modelos de IA, e sua chegada à Meta sinaliza o compromisso da empresa em se consolidar como líder nesse campo. Além disso, a empresa também contratou Nat Friedman, ex-CEO do GitHub, para supervisionar a área de IA aplicada e o desenvolvimento de produtos relacionados.