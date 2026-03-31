'Band-aid inteligente' detecta infecções antes dos sintomas

Um band-aid inteligente capaz de detectar sinais de infecção e inflamação antes mesmo de sintomas visíveis foi desenvolvido por pesquisadores dos Estados Unidos. O dispositivo monitora, em tempo real, a evolução de feridas crônicas e pode antecipar agravamentos no processo de cicatrização.

A tecnologia utiliza um chip multissensorial que analisa simultaneamente quatro biomarcadores, ampliando a precisão no acompanhamento clínico e permitindo intervenções mais rápidas.

O estudo foi publicado na Nature, uma das revistas mais respeitadas do meio científico, e conduzido por pesquisadores da Penn State University.

Como funciona o band-aid inteligente?

O chip mede os níveis de pH, ácido úrico, ácido fenazina-1-carboxílico (PCA) e interleucina-6. Esses indicadores revelam alterações metabólicas, presença de patógenos, inflamação e condições químicas da ferida.

Feridas infectadas tendem a apresentar pH mais alcalino. O ácido úrico indica danos teciduais, enquanto o PCA está associado a bactérias. Já a interleucina-6 atua como marcador inflamatório.

O dispositivo foi desenvolvido com uma tecnologia chamada grafeno induzido por laser (LIG). Os dados são enviados para uma placa de circuito sem fio e transmitidos a um aplicativo móvel, permitindo monitoramento contínuo da ferida.

Quais são os próximos passos?

Métodos tradicionais de detecção de biomarcadores exigem equipamentos laboratoriais e têm resposta lenta, o que dificulta decisões clínicas rápidas.

Segundo os pesquisadores, o band-aid inteligente permite análise em um único chip, com potencial de integração a smartphones e sistemas clínicos para acompanhamento remoto.

Os testes foram realizados em ambiente in vitro. O objetivo é combinar o dispositivo com tecnologias de coleta minimamente invasivas, como microagulhas, que eliminam a necessidade de coleta de sangue.