69% dos brasileiros querem chocolate mais sustentável, aponta pesquisa

69% dos brasileiros querem saber mais sobre a origem do chocolate que consomem, aponta o “Jaé Fresh”, levantamento produzido pela agência 3mais. Os insights da pesquisa revelam que a sustentabilidade, guiada pelos interesses do consumidor, será peça chave para o avanço dos players no mercado global.

O que o consumidor quer?

61% esperam opções veganas ou sem laticínios,

Mais de 60% buscam chocolates com sabores e texturas diferenciadas.

O quanto ele está consumindo?

A penetração do chocolate nos lares brasileiros saltou de 85,5% para 92,9% nos últimos quatro anos,

Atualmente, cada pessoa consome, em média, 3,9 quilos por ano.

“A avaliação aponta que a demanda por chocolate sustentável e de origem consciente cresce, refletindo a busca dos consumidores por mais informações sobre a produção”, explica Rômulo Vieira, gerente de Inteligência e Estratégia de Marca da 3mais e responsável pelo levantamento.

Segundo ele, esse comportamento está impulsionando um mercado cada vez mais diversificado e adaptado às necessidades do público.

Brasil tem potencial para liderar o mercado de chocolates

O Brasil possui a qualidade da produção cacaueira reconhecida mundialmente e a cadeia produtiva interna movimenta mais de US$ 2 bilhões, sustentando cerca de 300 mil empregos e tomando conta de cerca de 13% da produção global.

A qualidade do cacau brasileiro é reconhecida pela Organização Internacional do Cacau como um fruto 100% fino e de aroma.

O Brasil se posiciona como um dos principais países produtores de cacau , com meta de alcançar 400 mil toneladas do fruto até 2030.

Apesar de grandes vantagens na produção, a dependência de importações tem aumentado nos últimos anos, destacando a necessidade de estratégias mais eficientes para reduzir esse fator e consolidar o Brasil como líder global no setor.

Investir em produtos com certificações de sustentabilidade e de origem garantida pode ser uma estratégia eficaz para atrair consumidores que buscam produtos alinhados com seus valores pessoais.

“A sondagem aponta que marcas que se posicionam de maneira transparente, oferecendo produtos inovadores e atendendo à crescente demanda por opções saudáveis e sustentáveis, têm muito a ganhar. A chave para o sucesso no mercado de chocolates está em ouvir os consumidores e se adaptar às novas exigências, criando produtos que vão além do sabor, com responsabilidade socioambiental”, conclui Vieira.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube