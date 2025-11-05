Astronautas chineses grelham frango e carne pela primeira vez no espaço

Seis astronautas chineses levaram a culinária tradicional do país à órbita da Terra. As tripulações das missões Shenzhou-21 e Shenzhou-20, atualmente na estação espacial Tiangong, tornaram-se as primeiras a grelhar e comer frango e carne no espaço, usando um forno desenvolvido especialmente para microgravidade.

Os três tripulantes da Shenzhou-21, que chegaram à Tiangong no sábado, se uniram aos colegas da missão anterior para testar o equipamento.

O engenheiro espacial Major Wu Fei foi o responsável por colocar as asas de frango marinadas em um suporte e introduzi-las no forno. O comandante da missão, Coronel Sênior Zhang Lu, explicou no vídeo transmitido na segunda-feira que o teste ocorreria a 180°C por 28 minutos.

Após o cozimento, Wu retirou as asas grelhadas e comentou que o aroma era forte e agradável. O Coronel Sênior Chen Dong, comandante da Shenzhou-20, foi o primeiro a experimentar o prato e brincou dizendo que estava com água na boca enquanto esperava. Os astronautas comeram juntos e concordaram que o sabor era excelente.

Wu e o Coronel Wang Jie, ambos da Mongólia Interior, região conhecida pela carne bovina e ovina, também prepararam bifes com pimenta-do-reino, compartilhados entre os seis astronautas.

Segundo Liu Weibo, engenheiro do Centro de Astronautas da China, o forno foi desenvolvido para permitir o preparo de alimentos frescos em órbita. “Não importa onde estejamos, preferimos comida quente a alimentos liofilizados. O forno permitirá assar carne, bolos e até torrar amendoim, melhorando a qualidade de vida a bordo”, disse à Televisão Central da China (CCTV).

O editor-chefe da revista Aerospace Knowledge, Wang Yanan, destacou que o projeto exigiu soluções inéditas. “No espaço não há convecção, o que dificulta a circulação de calor. Os engenheiros precisaram desenvolver um método alternativo de aquecimento e controle dos vapores, garantindo a segurança da tripulação.”

Em 2019, astronautas norte-americanos assaram biscoitos em um forno experimental na Estação Espacial Internacional (ISS), mas o alimento não foi consumido, foi enviado à Terra para análises. Segundo Liu, o forno chinês é o primeiro no mundo projetado para cozinhar refeições completas no espaço sideral.