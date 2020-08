AstraZeneca nega que tenha acordo com Trump para acelerar vacina

Da Redação, com Estadão Conteúdo

Por Da Redação, com Estadão Conteúdo

A companhia farmacêutica AstraZeneca negou que tenha tratado com o governo dos Estados Unidos a possibilidade de disponibilizar uma vacina contra covid-19 mais rápido.

Segundo reportagem do Financial Times, o presidente Donald Trump considera contornar padrões regulatórios para acelerar a produção de uma vacina experimental do Reino Unido contra o vírus.

Um porta-voz da empresa, porém, fez um comentário sobre a reportagem. “A AstraZeneca não discutiu uma autorização para uso emergencial com o governo dos EUA e seria prematuro especular sobre essa possibilidade”.

Ainda ontem o presidente anunciou que a FDA, a Anvisa americana, vai permitir emergencialmente o tratamento com plasma sanguíneo contra a covid-19.

Trump tem tentado colocar os Estados Unidos a frente das descobertas científicas sobre o novo coronavírus, sejam vacinas ou medicamentos para tratamento.

Concorrendo com os Estados Unidos, também estão Rússia e China. A Rússia tem sido criticada por ter acelerado etapas de testes da vacina que o país afirma funcionar, e de não tem divulgado os detalhes das testagens que foram feitas.