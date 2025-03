AstraZeneca investe US$ 2,5 bilhões em Pequim e fortalece sua presença na China

O CEO global da AstraZeneca, Pascal Soriot, anunciou um investimento de US$ 2,5 bilhões em Pequim antes de participar do Fórum de Desenvolvimento da China. O objetivo da farmacêutica britânica é abrir seu sexto centro global de pesquisa e desenvolvimento (P&D) na capital chinesa, sendo este o segundo no país. O movimento reforça a crescente importância da China como um hub de inovação no setor de saúde.

A evolução da China no setor de inovação

Durante o evento, realizado entre os dias 23 e 24 de março, Soriot destacou a transformação da China no setor de saúde. De acordo com ele, o país deixou de ser apenas um mercado consumidor e passou a se posicionar como um polo de desenvolvimento tecnológico. Ele atribuiu essa mudança às reformas econômicas que possibilitaram um ambiente mais propício à inovação. “O crescimento da China impulsiona a inovação global. As empresas não estão mais aqui apenas para vender produtos, mas para desenvolver novas tecnologias dentro do país”, afirmou Soriot.

Outras farmacêuticas reforçam a confiança no mercado chinês

O evento também contou com declarações de outras grandes farmacêuticas, que reforçam sua confiança na China. O CEO da Novartis, Vas Narasimhan, destacou avanços nas aprovações de medicamentos e na proteção à propriedade intelectual. Já o presidente da Takeda Pharmaceutical, Christophe Weber, afirmou que a empresa lançou mais medicamentos na China nos últimos cinco anos do que nas duas décadas anteriores, graças ao ambiente favorável para negócios.

A estabilidade da cadeia de suprimentos e a aposta das multinacionais

Um dos temas centrais do fórum foi a estabilidade das cadeias de suprimentos, que têm atraído investimentos para a China. Soriot, da AstraZeneca, enfatizou a importância de cadeias de suprimentos resilientes para evitar interrupções no fornecimento de medicamentos. O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, reforçou o compromisso do governo com a abertura econômica e a cooperação internacional, destacando a necessidade de garantir a continuidade das cadeias produtivas.

O mercado chinês e as perspectivas para empresas globais

O CEO da Nestlé, Mark Schneider, também ressaltou o investimento da empresa no país, que ultrapassou os 20 bilhões de yuans nos últimos anos. Ele citou iniciativas do governo chinês para estimular a demanda interna e melhorar o ambiente de negócios como fatores fundamentais para o crescimento do mercado. Além disso, o setor de energia e sustentabilidade também se destacou no fórum, com a presença de executivos de grandes empresas como a TotalEnergies, que ampliou contratos de fornecimento de gás natural liquefeito (GNL) com a Sinopec e a CNOOC.

China como um polo de inovação e investimentos

No Fórum de Desenvolvimento da China 2025, participaram 86 executivos de multinacionais de 21 países. A China continua a ser vista como um ambiente propício para inovação e crescimento, o que atrai cada vez mais capital estrangeiro. Han Wenxiu, vice-diretor do Comitê Central de Assuntos Financeiros e Econômicos, ressaltou que o interesse global pela economia chinesa está em expansão, destacando a abertura do país para novas parcerias internacionais.