Astrazeneca deve aumentar produção de vacina para 2 milhões por semana

A fabricante de medicamentos AstraZeneca prometeu aumentar a produção de vacinas contra o coronavírus para 2 milhões de doses por semana até o dia 15 de janeiro, de acordo com fonte da empresa ouvida pelo jornal inglês The Times. O número significa dobrar a produção atual, mas ainda não foi confirmado oficialmente pela fabricante.

Mesmo que a produção da vacina da companhia seja acelerada, reportagem do site Business Insider aponta que governos ao redor do mundo estão enfrentando dificuldades para manter seus planos de imunização. Menos pessoas do que o esperado receberam a vacina até o fim do ano passado.

Até o final de 2020 2,8 milhões de doses foram distribuídas nos Estados Unidos, apenas uma fração do número esperado, de 20 milhões. Isso aconteceu porque hospitais e clínicas tiveram uma cautela maior para distribuir as vacinas, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças.

Na Inglaterra, o governo diz que a segunda dose da vacina da Pfizer precisa ser tomada após 12 semanas, ao invés de 21 dias previstos inicialmente, de acordo com reportagem da BBC.

O aumento de produção da vacina da AstraZeneca é uma boa notícia para o Reino Unido, que comprou 100 milhões de doses de imunizante do fabricante. Assim como a vacina da Pfizer, a da AstraZeneca exige duas doses.